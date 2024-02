“Tengo que hacer respetar mi mamá”: Michael Corleone cuando le hablan mal de Griselda Blanco

Recientemente Michael Corleone, hijo menor de Griselda Blanco, estuvo de invitado en el programa ‘El Gordo y La Flaca’ en el que habló con Raúl de Molina y Lili Estefan sobre su madre.

El presentador no dudó en preguntarle sobre lo que siente cuando en la calle le preguntan o reprochan sobre los delitos cometidos por su madre, por los que pasó años en la cárcel.

“Yo sé que mi mamá no fue una santa, sé que hizo cosas malas. Hoy en día no lo puedo glorificar ese tiempo, esa era, como lo pensaba antes ya como un hombre de 45 años, un poco sabio, sé que lo que es diferente, lo que es bueno y lo que es malo. Como padre tengo que entender las cosas como son, como hijo tengo que hacer respetar mi mamá, pero como persona de esta sociedad entiendo que hizo cosas malas y no las puedo glorificar. Lo que si digo que no me lo digan a mi cara o que no esté presente cuando lo digan porque si nos vamos a ver las caras”, dijo Michael Corleone.

Es de recordar que el hijo de Griselda Blanco presentó una demanda en contra de la actriz Sofía Vergara, así como de Netflix por utilizar la imagen de su madre, también conocida como ‘La Madrina’, sin su autorización ni la de ninguno de sus familiares.

Ante esto Sofía Vergara, durante la promoción de ‘Griselda’, estuvo de invitada en una entrevista con el reconocido periodista Tony Dandrades y este le cuestionó sobre si tuvo o no contacto con la familia de Griselda Blanco con el interés de conocer más sobre su vida.

“Ella estuvo presa por 22 años, se sabe bastante de ella, lo que pasa es que no era un nombre que todo el mundo conocía y en Colombia nadie había oído de ella, pero no tuve que reunirme con ellos” — Sofía Vergara

Luego llegó la pregunta sobre lo que ocurrió con el hijo de Griselda Blanco, tras la demanda a la actriz y Netflix por el uso no autorizado de su nombre e imagen, la cual supera los 100 mil dólares.

“Así son estas cosas, creo que el hijo de Griselda también está escribiendo un libro. Leí muchísimo sobre su vida y tuvo una niñez muy difícil, a su mamá se la metieron en la cárcel cuando era un niñito. Mucho sufrimiento y tengo muchas ganas de leer su libro, la verdad, porque yo sé que tiene una historia que a todos nos va a interesar” — Sofía Vergara

El periodista recordó que en la demanda dice que hay relatos incluidos en el libro del hijo de Griselda Blanco que presuntamente fueron usados en la serie sin su autorización tras supuestamente narrarlos a dos de los demandados.