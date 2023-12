“Viviendo el proceso”: Andrea Serna mostró cómo avanza el trasteo en su nueva casa

Luego de vivir una temporada más al frente de ‘El Desafío’, uno de los programas de entretenimiento más visto del país, Andrea Serna está luchando contra el reloj para terminar de acondicionar lo más pronto posible su nueva casa antes de la llegada de la Navidad. En redes, la exitosa presentadora de televisión mostró en un video cómo marchan los arreglos de su lujosa morada.

Desde agosto de 2022, la conductora de Caracol reveló detalles de la vivienda que habitará en las afueras de Bogotá, un proyecto familiar que está en construcción con ayuda de su hermana, Carolina Serna, quien ha estado atenta a los gustos de Andrea para reflejarlos en su próximo hogar.

Recientemente, la artista mencionó cómo progresan los preparativos para dejar el espacio reluciente en estos días de celebración navideña. “Bueno el otro día les conté que nos andábamos trasteando, que llevábamos días empacando la casa y ya vamos a aterrizar aquí a nuestra nueva casa y así sucedió, he estado un poco, muy demasiadísimo ocupada, armando la casa”, explicó la también locutora en el audivisual que difundió en su historia de Instagram.

Mencionó el anécdota de que no se mudaron en una casa totalmente terminada “sino que estamos viviendo el proceso con todas las de la ley”.

Andrea Serna La presentadora de El Desafío mostró cómo avanza la construcción de su lujosa casa. / Foto: Instagram

“Tengo algunos espacios que más o menos están en orden, pero para que vean los contrastes en los que esta familia está viviendo, por ejemplo, por aquí estoy organizando la estación de café que está a punto, pero mientras tanto escaleras y mucho cartón en el piso, pero estamos felices, dichosos”, expresó Serna.

En otro clip, Serna señaló que la familia tiene la ilusión de no quedarse sin árbol en esta Navidad, mostrando las cajas con los adornos. “Yo no sé si ustedes dirán estos son muy ingenuos se nota que nunca en su vida han hecho una pared, pero no la logran. Nosotros creemos que sí y tenemos muchas ganas de que sea esta noche, en esta esquina de la sala-comedor. ¿Ustedes qué opinan? Se abren las apuestas ¿vamos a tener arbolito en esta familia para el 24 de diciembre sí o no?, comentó Andrea.