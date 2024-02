¿Indirecta para Mateo Carvajal? Así se burló ‘El Mindo’ de los influencers

Armado Ortiz, conocido por millones de colombianos en las redes sociales como ‘El Mindo’, no descansa en la creación de contenido para la comunidad digital de sus redes sociales.

Si bien uno de sus últimos videos fue para burlarse de aquellos colombianos que ha emigrado a los Estados Unidos tras el sueño americano esta vez ha dado un revés. Y es que ha emulado, a su manera, una situación bastante cotidiana en las redes sociales como son los motivadores el cual ha titulado “tu influencer motivador favorito”.

Para ello usó uno de sus filtros característicos con el que aparece luciendo una barba, cara con pómulos definidos y en especial con el pecho descubierto y portando dos relojes de mano.

“Familia, no importa cuántas veces te caíste, sino cuántas veces te levantaste, no importa cuantas veces manejaste sino cuantas veces hiciste el stop y te parqueaste. La vida es esa, tienen que quererte por lo que eres más no por lo que tienes. Que este mundo efímero no te consuma y te quiero dejar este mensaje de martes, y es: recuerda que el Sol brilla, que el agua moja y que la toalla seca. Los quiero y bendiciones”, dice ‘El Mindo’.

Dentro de los comentarios el creador de contenido escribió “@mateoc17 estoy mamado que te etiqueten 😂 😂 😂 😂”, el cual fue respaldado por los seguidores quienes respondieron “es inevitable pensar en el ja ja ja ja ja ja ja ja”, " 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 ¿eres tú @mateoc17? 🤣 😆”, “No etiqueten a Belosmaki o a Mateo ja ja ja ja ja ja”, " no sé si se parece más a @mateoc17 o a su hermano @isaac_carvajal 😂😂”.

Sin embargo, algunos vieron un poco más allá del video y comentaron sobre lo que este tipo de contenido motivacional se ha convertido en las redes sociales. “No es por nada, pero es que Instagram se volvió un payaseo. Hay demasiada gente queriendo ser expertos en tantas áreas y no dominan ni su propia vida. Parece chiste, pero es así 😂”.