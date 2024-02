“Es mi plata”: Dayana Jaimes se va contra seguidora por opinar sobre su cara

Dayana Jaimes por medio de sus rede sociales cautiva a sus seguidores quienes siguen de cerca su vida, sus consejos y en especial para apoyarla en cada post en el que se refiere al cantante fallecido Martín Elías.

Sin embargo, hace poco, por medio de su red social Instagram Dayana Jaimes ha expuesto a conocimiento público diversas termas, o simplemente publicaciones de cómo luce, tal como lo hizo recientemente.

La comunicadora posteó un carrusel de imágenes frente a un espejo acompañadas de las siguientes palabras “Así vamos en este 2024, sin prisa y con calma… ✨ ♥️ Es mejor esperar en Dios que en el hombre”.

Como era de esperarse la publicación de Dayana Jaimes se llenó de diversas reacciones destacando lo espectacular que se ve, pero también de quienes se volcaron a opinar sobre su apariencia de manera negativa. Es así como una de sus seguidoras le respondió “No te apliques tanto relleno porque estás cambiado su físico, eres bonita para que tu rostro luzca diferente”. El comentario no pasó desapercibido para la viuda de Martín Elías, por lo que decidió responderle de manera directa.

Dayana Jaimes responde a seguidora Foto: Instagram @dayanajaimes55

“Señora deje de opinar de las decisiones de los demás, en la publicación yo no le pregunto si me veo bien o que debo dejar de hacerme. Es mi cara, es mi plata y yo veré que hago con ella. Nadie ha pedido su opinión y ojalá lo entienda y lo aplique en su vida, donde no pidan su opinión, no la dé” — Dayana Jaimes

Dayan Jaimes agregó todos aman los halagos, pero que tomaron las redes sociales para dar opiniones disfrazadas de palabras “bonitas cuando lo que están haciendo es opinando del físico de una persona que tiene más de 5 espejos en la casa y que cada día me siento más linda”.

Precisó que ella no publica pidiendo opiniones y menos de su físico, por lo que entonces pidió a aprender a no opinar de lo que no se les está preguntando. “Y si no tienen nada que decir, y si les parece que estoy full de botox, relleno, o lo que sea, ahórrese el comentario y quédese callada porque es mi cara, es mi plata y no lo dejaré de hacer porque te sientes insatisfecha con mi físico”.