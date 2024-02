“¿El pastor no le dice nada?”: Jessica Cediel en medio de críticas por diminuto vestido

Jessica Cediel llena de mucha vitalidad en sus redes sociales con cada una de sus publicaciones, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y en especial toda su sensualidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman toda su comunidad digital.

Para la modelo y presentadora siempre es oportuno un mensaje de aliento a quienes siguen su vida, y por medio de sus redes sociales se ha pronunciado sobre diversos temas, pero esta vez ha sido la excepción, pues ha mostrado de cerca cómo son los vestuarios en el concurso ‘Hoy Día Bailamos’.

La publicación vino acompaña de diferentes emojis, pero la reacción de la comunidad digital no tardó en llegar, pues tras sus constantes publicaciones religiosas surgieron comentarios en contra en los que le reprocharon la vestimenta.

“Mor ¿pero el pastor no le dice nada?”, “Hoy no estás orando 😂”,, “Ja ja ja ja ja y donde está lo que dice la Biblia , es doble moral habla una cosa y hace otra 😂”, “La santa de la Cediel 😂 😂 😂 😂 😂 no disque es cristiana 😂 😂 😂 que tal que no fuera 😂 😂 😂 😂 😂”, “Cómoooo, que que 😂 😂 Ahí si no busca de Dios la que es no deja de ser”, “Se le acabó la espiritualidad” y “Hermana Jessica la veo muy contentosaaaa ja ja ja ja”, son algunas de las reacciones que destacan.

Por otra parte, la publicación se convirtió en el epicentro del debate entre quienes salieron en defensa de la conductora, quienes lamentan que sean las mujeres quienes más comenten y critiquen a Jessica Cediel, por lo que piden sororidad. Es de recordar que Jessica Cediel se ha convertido en una de las participantes más fuertes en ‘Hoy Día Bailamos’, lo que la convierte en una de las favoritas del público.