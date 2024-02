Jhonny Rivera decepcionó a Luis Alberto Posada con falta de respeto a su legado; ¿qué pasó?

Es bien conocido que dentro del género popular Luis Alberto Posada, es uno de los que, para muchos, debería ocupar el trono que dejó ‘El Rey del Despecho’, Darío Gómez, con su triste partida el pasado julio de 2022. Es por ello, que muchos seguidores de la música de despecho criticaron a Jhonny Rivera, por treparse a una tarima y quedar en ‘blanco’ al no conocer una de las canciones de Posada; muchos fans del ‘caballo’ consideraron este acto como una falta de respeto.

El pereirano hizo uso de su cuenta de Instagram, en donde acumula 3,4 millones de seguidores, para dar explicación sobre un clip en el que muchos lo llenaron de críticas al no conocerse a cabalidad las líneas de la canción ‘ Doble Dosis de Licor’, tema de Posada y Fernando Burbano, al que consideran como un himno los amantes de este tipo de música, hasta el punto de llegar a alcanzar las 115 millones de reproducciones en la plataforma YouTube.

“Yo en la vida he cantado esa canción; uno por ahí cuando la escucha la canta, pero ya cantarla en público con la responsabilidad de llevar la voz, nunca lo he hecho. Y me tiré como cuando uno se lanza a algo, y justo empezando me enredé en la letra. (...) Yo veo el video y me muero de la pena, yo como no me voy a saber esa canción, eso es un ‘palo’”, fueron las palabras de Jhonny para mostrar excusas, luego de cambiar la letra del tema en varias ocasiones, hasta el punto de que a Posada le provocaba mandarle planas para que se la aprenda.

