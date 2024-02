Las críticas a Valentina Rendón y Mathías Mier por los preparativos de su embarazo: “Eso no se hace”

Valentina Rendón y Mathías Mier se convirtieron en blanco de críticas en las redes sociales luego de que publicaran un video en el que revelaban detalles de la espera de su bebé. La pareja compartió parte de los preparativos para recibir al nuevo miembro de la familia, pero un detalle hizo que los usuarios pusieran en duda sus cuidados como padres.

El futbolista uruguayo, conocido por su relación anterior con la periodista Melissa Martínez, aparece en el clip junto con su nueva pareja, la actriz Valentína Rendón, quien ya se encuentra en el último trimestre de gestación. Ambos se encuentran felices, abriendo una caja en la habitación para luego armar una cuna en la que descansará su hijo.

El audiovisual enterneció a algunos de los seguidores, quienes expresaron su alegría por la linda convivencia de los esposos. El contexto de las imágenes giró en torno a su mascota, en las que simulan lo que piensa el perrito sobre lo que hacen sus dueños. “Súper divinos, Dios los bendiga”; “Que vivan ese amor, aunque a unos cuantos la envidia les digan lo contrario”, “Que bonito ver cómo esperan a su bebé, bendiciones”, fueron parte de las reacciones de los seguidores.

El detalle por el que criticaron a Mathías Mier y Valentina Rendón

Sin embargo, a los internautas no se les pasó un detalle que generó una serie de críticas en contra de la pareja. En una de las escenas del video, colocan a la mascota dentro de la cuna, mencionando que ha sido “aprobado 100%” por el animalito y los comentarios no se hicieron esperar.

“¿Ese corral es del niño o para el perro?, pregunto porque como ya lo veo ahí metido, jajaja”; “Ay, no. Es antihigiénico, el perrito pues donde va a estar el bebé”; “Por qué meten al perro ahí, por Dios”; “Eso no se hace”, escribieron los internautas. Hubo otro que defendió a los esposos diciendo: “Ese perrito tiene una alta calidad de vida, no se alimenta de desperdicios, o carnes contaminadas, está vacunado, y es evidente por su pelaje que está muy sano”.