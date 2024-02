Exparticipante de ‘La Voz Kids’ dejó desilusionados a muchos al revelar cómo les paga Caracol

Son cientos los niños que han pasado por el diamante de ‘La Voz Kids’, durante las siete temporadas en las que el programa ha sido emitido, y de esta cantidad son contados los menores que han pasado más allá de las audiciones a ciegas. Precisamente un exparticipante de este formato, decidió aclarar varios rumores sobre el programa de Caracol Televisión, dentro de ellos aquel que indica que a ellos les pagan cierta cantidad de dinero por llegar hasta las superbatallas.

Para la segunda edición de este reality musical, Juan David Aparicio hizo parte del ‘team’ Maluma. Los años han pasado y este joven aprovechó su cuenta de TikTok, en dónde acumula más de 13.000 seguidores , para saciar la curiosidad de algunos curiosos que creen que el hecho de pasar el programa ya acarrea un pago economico considerable.

Esto le puede interesar: Viralizan el que sería el supermercado más barato de Bogotá; hay filas de hasta tres horas

“Caracol no paga absolutamente nada, ellos solamente cubren los viáticos que son hotel, hospedaje y comida, pero como tal un pago económico que te den mensualmente, eso no pasa. Lo que si pasa es que nos dan muchos regalos; a mí me dieron un Ipad, en ese tiempo la última que había salido era la versión mini y a mí me dieron ese”, manifestó Juan David en un clip que rápidamente acumulo más de 40.000 reproducciones en la plataforma china.

“Me dieron mucha ropa. (...) La ropa a partir de las ‘superbatallas’ no las daban ellos y es ropa de buena calidad y de marcas reconocidas. (...) Todos los accesorios que se utilizaban, sombreros, correas, collares, todo eso te lo daban ellos; y también pagaban los viáticos de dos acompañantes”, añadió

No se lo puede perder: Jessi Uribe se gasta un ‘platal’ en costoso licor con el que le gusta subirse ‘prendido’ a los conciertos