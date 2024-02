Mabel Cartagena ha sido de las presentadoras y creadoras de contenido que se ha caracterizado por su espontaneidad en sus redes sociales, dejando ver su lado más natural en dichas plataformas. Desde sus rutinas de ejercicio, su día a día como embajadora de marcas y hasta su lado empresarial, han sido de los más destacado de su contenido en redes sociales.

Pero dentro de dicho contenido también incluye a su esposo Sebastián Decoud y sus hijos Luca y Mateo Decoud, dejando ver su lado más maternal. Pero en las últimas horas, su hijo Mateo fue el protagonista de sus historias de Instagram dejando un poco preocupados a sus seguidores por la salud del pequeño, y que mencionó que se encontraba en el hospital.

Este fue el accidente que sufrió el hijo de Mabel Cartagena que lo dejó en el hospital

Tras inicias uno de sus video blogs, la creadora de contenido comentó que su hijo habría sufrido un esguince jugando un partido de fútbol, ya que desde muy corta edad y gracias a la profesión de tenista de su padre, Mateo había mostrado interés en dicho deporte. Sin embargo, Mabel en una historia posterior comentó que no fue más que un susto y no hubo fractura que pusiera en riesgo la integridad de su hijo mayor. Así mismo, comentó “Mateo tiene un esguince y aunque le duele muchísimo, no fue fractura. Así que seguiremos con jugador de fútbol activo en esta casa”.

Por el momento, la presentadora añadió que iba man tener al tanto a sus seguidores de la recuperación.