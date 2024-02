⁠”Es otro nivel”: Jenny López reveló por qué no vive con Johnny Rivera

La cantante Jenny López es la joven corista de Jhonny Rivera, quien desde hace más de 5 años comparte tarima con el cantante de música popular. Juntos han dado de qué hablar desde que tras filtrarse unas fotos juntos, hicieron público su noviazgo que lleva cerca de dos años, por lo que a pesar del amor sincero y genuino que se tienen sus detractores los critican por la diferencia de edad que se llevan entre ellos, ya que el padre de Andy Rivera le lleva 30 años a la joven que le robó el corazón.

Es por ello que han salido a defender su amor a capa y espada en redes sociales, tanto que incluso lanzaron recientemente su sencillo, “culpables”, en el que dan a conocer que los comentarios negativos en vez de separarlos los están uniendo más.

Lea también: Así se veía Jenny López, la novia de Jhonny Rivera cuando no tenía cirugías

Jenny López es quien más comparte y responde información sobre lo que sucede al interior de su noviazgo, por lo que por medio de la dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram reveló a sus seguidores los motivos por los que aún no vive junto a Jhonny Rivera a pesar de compartir la mayoría de tiempo juntos, puesto que no solo en los espacios laborales departen, sino que pasan tiempo de calidad como pareja, por lo que la joven de 20 años indicó:

“Esta es una curiosidad de muchos que siempre me preguntan si me gustaría vivir con Jhonny, que por qué no vivo con él y a veces la gente quiere acelerar un poquito los procesos que se deberían llevar normalmente en la vida y yo con él estoy viviendo un noviazgo súper lindo donde nos estamos conociendo en todos los aspectos habidos y por haber”.

Además mencionó que: “Yo vivo con mis papás, él vive con su mamá y con su tía. Compartimos muchísimo, a veces cenamos juntos, almorzamos juntos, a veces yo me quedo en su casa o él se queda en la mía... entonces por ahora estamos conociéndonos un montón, la convivencia es como otro nivel de la relación, entonces vamos por partes, despacio para no equivocarnos o equivocarnos lo menos posible en el camino”.

Lea también: “Se trajo la coca de la casa”, Arelys Henao hizo quedar mal en público a Jenny López, la novia de Jhonny Rivera

Finalmente mencionó que se encuentran bien con la manera en la que llevan su relación y que en el momento en el que decidan vivir juntos, lo harán público, pero por ahora no es una necesidad para ellos como pareja.