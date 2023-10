“Se trajo la coca de la casa”, Arelys Henao hizo quedar mal en público a Jenny López, la novia de Jhonny Rivera

Jenny López es una joven cantante de música popular que desde hace más de 5 años hace parte del equipo de trabajo de Jhonny Rivera, al ser su corista. Tras las jornadas de trabajo y las giras, el amor nació entre los artistas, por lo que a pesar de la diferencia de 30 años de edad entre ellos, la joven ha salido a defender su amor con el intérprete de ‘Mi decisión’, y a respondido cada comentario que le hacen en redes sociales, puesto que ahora sus seguidores están pendientes de cada paso que da.

“Si saben como soy para qué me invitan”, escribió con humor la joven cantante de música popular, quien hizo parte de los Premios Latin Music Awards junto a su pareja, el también cantante Jhonny Rivera, quien incluso sorprendió con su show en tarima.

No solo por su belleza Jenny se robó las miradas en la premiación, puesto que asistió con un vestido azul celeste ceñido al cuerpo, strapple, con trasparencia en la zona abdominal y una abertura en una de sus piernas para lucir su tonificada figura; sino por su sencillez, esa que fue compartida por su colega Arelys Henao, quien compartió en sus historias de Instagram un particular instante de la joven de 20 años.

En la mesa en la que Jenny López estaba compartiendo con otros artistas, Henao dejó ver que López con una cena empacada en un recipiente de domicilio, lo que en Colombia es conocido como “la coca del almuerzo”.

“Miren Jenny lo fresca, se trajo la coca de la casa”, comentó la intérprete de ‘Lo pasado pisado’, mientras mostraba a la pareja de Rivera muy tranquila comiendo de su comida traída en un recipiente mientras el auditorio de Movistar Arena se llenaba con los asistentes.

Con total naturalidad y frescura, Jenny respondió a Arelys, demostrando que a pesar de la popularidad que ha adquirido sigue siendo una mujer muy sencilla y no tiene nada que ocultar, por lo que dijo: “me iba a coger la tarde y no alcancé a comer y no iba a aguantar hambre”. Tras la respuesta de la cantante, Henao hizo un paneo con su cámara mientras decía que la elegancia del lugar y de los invitados con lentejuelas, mientras la novia de Jhonny Rivera priorizó su salud antes que el glamour.

