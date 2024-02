¿Adrián, Chicho y Frank estarán en ‘La Casa de Los Famosos’?

‘La Casa de Los Famosos’ Colombia inició la promoción de sus participantes a principios del mes de enero y a medida que han ido anunciando a los que se enfrentarán al reto de más de 40 cámaras las 24 horas del día muchas han sido las reacciones.

Algunos han manifestado su satisfacción con la elección de los famosos, así como quienes han expresado su descontento alegando que no tienen la suficiente carrera artística y que pocos los conocen en Colombia. A la fecha hay un total de 11 confirmados que son:

Martha Isabel Bolaños

Diana Ángel.

Sebastián Gutiérrez

Natalia Segura, mejor conocida en redes sociales como ‘La Segura’

Julián Trujillo

Miguel Melfi

Ornella Sierra, más conocida como la ‘Barbie Costeña’

Omar Murillo

José Miel

Camilo Díaz, mejor conocido como ‘Culotauro’

Isabella Santiago

Pero ahora ha crecido la expectativa, y es la que ha dejado Adrián Parada, Mauricio Chicho Arias y Frank Martínez con una publicación en la que sugieren que pudieran ser los nuevos participantes en ingresar a ‘La Casa de Los Famosos’.

Y es que el trío de comediantes posteó una imagen en la que sugirieron opiniones sobre lo que sería su ingreso y como era de esperarse las reacciones no tardaron en llegar, pues muchos quieren verlos en ‘La Casa de Los Famosos’ Colombia que se estrenará el próximo 11 de febrero.

“Van los 3, ahí si con el cariño del público, pueden ganar y recuperar lo de MasterChef 😂 😂”, “No conozco al 90 % de los participantes, pero si van ustedes no me lo pierdo 🔥”, “🙌 😍 ❤️ 🙌 Esa platica ya se …. ganó 😂”, “Así sí aguanta ese reality con ustedes 3″ y “La cara de Frank... no tiene precio 😂 😂 😂 😂”, son solo algunas de las reacciones que destacan en el post.