Amparo Grisales se sinceró y contó si va a participar en el Miss Universe Colombia 2024

Amparo Grisales, reconocida como la “Diva de Colombia,” ha mantenido a lo largo de los años una reputación impecable gracias a su deslumbrante belleza, carisma magnético y su participación como jurado en el programa ‘Yo Me Llamo’. Sin embargo, el año 2024 trae consigo una nueva y emocionante posibilidad para los seguidores de esta legendaria actriz, su potencial participación en el Miss Universe Colombia.

El Miss Universe Colombia 2024 ha revolucionado sus reglas al permitir la participación de mujeres de cualquier edad, no solo las mayores de 28 años, lo que ha generado expectativas y especulaciones sobre la posible incursión de Amparo Grisales en el certamen de belleza. La noticia ha capturado la atención de sus seguidores, quienes esperan con ansias ver a la diva deslumbrar en el escenario, pero Amparo bajó de la nube a muchos anunciando que su participación no se va a dar y estas son las razones.

Amparo afirmó para las cámaras de Telemundo: “ellos no deben sacar esas cosas sin preguntar a la fuente, o por lo menos llamar a mi manager. Lo que pasa es que si soy linda, no participaría porque me parece que aunque yo abrazo mi edad con gratitud y la gran vida que he tenido. No he participado porque los códigos han cambiado mucho al rededor del mundo, Miss es una niña joven que busca hacerse un futuro y una carrera, no los fui a los 20 ni lo seré ahora a los 67″.

Amparo Grisales reveló sus secretos de belleza

Amparo recalcó que su figura y jovialidad está muy relacionada con su forma de alimentación, aseguró que su manera de verse y trabajar su cuerpo, corresponden a las rutinas y hábitos que mantiene con la actividad física y la alimentación. “El ejercicio, básico. Soy vegetariana hace 40 años, no como ni pescado. Solo las claras de huevo. Me tocó investigar mucho para poder conseguir mis aminoácidos, que son, este, digamos, los ladrillos de tu músculo.”

Y añadió: “No como pan, no como lácteos. Solo parmesano para la pasta, porque me fascina. ¿Qué cómo?, como de todo, delicioso. Como lentejas, como aguacate todos los días, como verduras, como cosas verdes, como garbanzos y medito”