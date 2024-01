¿El secreto de la eterna juventud? Amparo Grisales reveló cómo hace para lucir tan joven

Amparo Grisales es una actriz, modelo y presentadora colombiana que ha sido un referente en la industria del entretenimiento por más de 40 años. Conocida por su belleza, elegancia y talento, Amparo ha sido protagonista de numerosas telenovelas, películas y programas de televisión.

Pero no solo es una cara bonita, Amparo es una mujer inteligente y empoderada que ha sabido abrirse camino en un mundo dominado por hombres. Ha sido una defensora de los derechos de la mujer y ha luchado por la igualdad de género en su país.

Además, Amparo es reconocida por su personalidad fuerte y directa. No tiene miedo de decir lo que piensa y siempre se muestra segura de sí misma. Esto la ha convertido en una figura polémica en ocasiones, pero también en una inspiración para muchas mujeres.

Amparo Grisales también es la reconocida jurado de ‘Yo Me Llamo’ y ha participado en varios reality shows. Su personalidad fuerte y directa ha hecho que sea una figura polémica pero muy querida por el público.

En una reciente entrevista que concedió Amparo Grisales al programa ‘La mesa caliente’, varios aspectos salieron a relucir y uno de estos fue su belleza y le preguntó sobre cuál era su secreto para mantenerse tan en forma estando próxima a cumplir los 70 años.

Acto seguido la colombiana recalcó que su manera de verse y trabajar su cuerpo, corresponden a las rutinas y hábitos que mantiene con la actividad física y la alimentación. “El ejercicio, básico. Soy vegetariana hace 40 años, no como ni pescado. Solo las claras de huevo. Me tocó investigar mucho para poder conseguir mis aminoácidos, que son, este, digamos, los ladrillos de tu músculo.”

Y añadió: “No como pan, no como lácteos. Solo parmesano para la pasta, porque me fascina. ¿Qué cómo?, como de todo, delicioso. Como lentejas, como aguacate todos los días, como verduras, como cosas verdes, como garbanzos y medito”, señaló la ‘Diva de Colombia’ para el programa de Telemundo.

Así mismo, aseguró que parte de ese cuidado también es espiritual: “Mira, los pensamientos son muy importantes, las emociones son muy relevantes. O sea, levantarse y darle gracias a los elementales, al aire que respiras. La gente no se da cuenta de eso. Yo hablo con mis células, le hablo a mi cuerpo, porque este es el templo donde habita nuestro Dios”, Finalizó.

