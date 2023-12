“Eres increíble y más ahora”: Amparo Grisales mostró la ‘sorpresita’ que le dio a exparticipante de ‘Yo me llamo’

Amparo Grisales soltó en llanto tras rechazar a una participante en Yo me llamo (Captura de pantalla de Yo me llamo)

Amparo Grisales es una actriz y modelo colombiana, considerada una de las actrices más importantes de la televisión colombiana, y ha participado diversas telenovelas, películas y obras de teatro. Sin duda, la manizaleña ha logrado brillar a lo largo de su presencia en varias de las temporadas de ‘Yo me llamo’ de Caracol televisión, llevándose críticas, pero también algunas muestras de cariño. Pero, esto no solo se da por parte de los televidentes, sino también por parte de los imitadores, pues recientemente, sorprendió a uno de los exparticipantes del famoso reality de canto.

Como es bien conocido, la manizaleña además de su exitosa carrera en televisión, también ha luchado por ayudar a aquellos caninos que se encuentran en condición de vulnerabilidad apoyando diversas causas y de paso, dejando claro el amor que siente por ellos y ahora el turno para darle una familia llena de amor fue para Max, luego de estar algún tiempo en una fundación.

La familia predilecta fue precisamente, el imitador de J Balvin y su pareja, la también participante, quien interpretó a Jennifer Lopez. Pues, hace pocos meses los artistas confesaron que inescrupulosos robaron su mascota situación que aún siguen buscando superar. En medio de este hecho ‘La Diva’, aprovechó temporada navideña para sorprenderlos con un nuevo integrante a su familia.

Se trata precisamente de un canino de la misma raza que el que llenaba de amor su hogar hace unos cuantos meses. Ante la emoción por la mascota, las palabras del imitador para Grisales no se hicieron esperar, resaltando: “voy a contar esta historia de MAX , Un angelito que llega a nuestras vidas gracias a tu hermosa labor … Gracias porque es como si mi cachorro me estuviera buscando y se que no es casualidad”. Por su parte, Amparo tampoco se quedó atrás con sus declaraciones reiterando que le había conseguido un “papá” a Max a quien había rescatado hace pocos días.

Lo cierto es que el imitador de ‘Yo me llamo’ dejó claro que seguirá buscando a su mascota y además, agradeciéndole a la actriz por su constante labor en beneficio de aquellos caninos que buscan un hogar.

