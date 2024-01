Sofía Vergara reveló cuál es la grosería colombiana que prefiere decir

Sofía Vergara sigue cautivando a todos con lo que fue su debut en un dramático con el estreno de la serie ‘Griselda’ el pasado 25 de enero, que ha conseguido buenas críticas por su interpretación de ‘La Madrina’.

Puede leer: Escena de Karol G en ‘Griselda’ se vuelve viral por calor en Medellín

Recientemente, y como parte de la promoción del estreno de la serie ‘Griselda’, la actriz ha participado en una dinámica de preguntas en las que tendría que escoger una de dos opciones sobre Colombia.

“Ay no, no voy a escoger ¡Las dos! Me retaron a tomar algunas decisiones bien, bien. bien difíciles, elegir entre dos cosas colombianas. Vamos a darle y a ver cómo nos va”, dice Sofía Vergara al inicio del clip

La primera de ellas era si preferiría el aguardiente o el ron, a lo que contestó que ron. Seguidamente debía escoger entre arepa de huevo o arepa de queso con mantequilla, por lo que indiscutiblemente escogió la opción de arepa de huevo.

En la tercera interrogante seria sobre dos de las expresiones más usadas en Colombia como lo son: “jueput@” y “gonorrea”. La actriz no tardó en pensarlo para responder que “jueput@” la cual es una de las más escuchadas en los capítulos de ‘Griselda’.

De nuevo la comida llegó a las interrogantes y esta vez seleccionar entre el chicharrón o la morcilla y ante esto no se pudo decidir con una por lo que escogió ambas.

“Ay no, quedó con ganas de irme a comer todo eso un chicharrón o una morcilla” — Sofía Vergara

Por otra parte, entre Marimonda o Rey Momo se quedó con Marimonda, el cual es un personaje corpóreo ícono del Carnaval de Barranquilla utilizado como un disfraz. Luego llegó la pregunta sobre dulces por lo que debía escoger entre arequipe o bocadillo, la selección de la actriz fue el arequipe. Es de recordar que recientemente la actriz se mostró desde el avión preparando unas obleas con arequipe que se llevó de Colombia tras asistir a la premier de ‘Griselda’.