Escena de Karol G en ‘Griselda’ se vuelve viral por calor en Medellín

Hace poco se estrenó de ‘Griselda’, la serie que cuenta la vida de la ‘La Madrina’ y que reúne a un exquisito reparto liderado por Sofía Vergara, así como Alberto Guerra, Paulina Dávila, Martín Rodríguez Aguirre, Christian Tappan, Julieth Restrepo y Karol G.

Desde el anuncio hubo mucha expectativa sobre Karol G ante lo que es su debut actoral en la serie y desde entonces, tras su estreno, en las redes sociales no han hecho más que resaltar su trabajo.

En la serie Karol G se convierte en una verdadera ‘Bichota’, pues su papel de Carla es una de las prostitutas traficantes que llevan la mercancía de Medellín a Miami, y su aparición en el segundo capítulo llamado ‘Blancos y ricachones’ ha dejado uno de los momentos virales en las redes.

Y es que lo que dice la cantante en uno de los diálogos ha sido similar a una situación que ha estado viviendo Medellín como lo es el calor. Lo que ha derivado que algunos usuarios se identifiquen con la queja que hace su personaje ante el clima de la trama.

“Qué calor tan hijoeputa ¿No, papi? ¿Por qué no nos ofrecés una cervecita o algo?”, es la frase que dice Karol G. Y es que como es de recordar que en las últimas fechas el calor se ha intensificado en Medellín, así como en otros lugares de Antioquia.

Sofía Vergara sobre la actuación de Karol G en ‘Griselda’

Sofía Vergara y el director Andrés Baiz han hablado sobre el desempeño de Karol G en la trama, en lo que es su debut actoral y más cuando es de la mano de una de las más grandes actrices de Colombia.

Karol G brilla en las primeras escenas de "Griselda" al dar vida a su personaje Carla en la nueva miniserie de Netflix❤️‍🔥

“Yo llegaba al set y todos estábamos ahí embobados con Karol G y no solo eso, yo creo que profesional, o sea ella no es actriz, está comenzando quiere comenzar a hacer cosas de actuación y a mí me pareció espectacular su trabajo”, dijo Sofía Vergara.