¿Quiere fama? Carolina Cruz reveló lo que hace Jhovanoty en ‘Día a Día’

La modelo y presentadora del programa ‘Día a Día, la bella Carolina Cruz Osorio, llena de mucha vitalidad en sus redes sociales con cada una de sus publicaciones, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y en especial toda su sensualidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman toda su comunidad digital.

Un paseo por las publicaciones de Carolina Cruz Osorio es sinónimo de familia, amor y también de moda, pues deslumbra con cada outfit, pero para la presentadora de ‘Día a Día’ siempre es oportuno un mensaje de aliento a quienes siguen su vida, y por medio de sus redes sociales se ha pronunciado sobre diversos temas.

Y esta vez ha sido la excepción, pues durante lo que era la toma de fotografías sobre el outfit que presentó en ‘Día a Día’ uno de sus compañeros se coló en medio de las imágenes, y no es otro que el humorista Jhovanoty.

“Las ganas de salir en mis fotos es una cosa muy tesa ja ja ja ja te amo @peretantico 😍 😍”, escribió la presentadora al pie del carrusel de cuatro imágenes en las que se ve de fondo al presentador haciendo muecas y posando en un segundo plano.

Como era de esperarse las reacciones no tardaron en llegar, pues la comunidad digital de Carolina Cruz no dudó en reaccionar al respecto, por lo que en los comentarios destacaron lo espectacular que luce y aprovecharon de dejarle un mensaje al comediante.

“Muy bello el maniqueísmo de atrás ja ja ja ja”, “Bellos 😍 moríííí😂 peretantico quedó regio 😁”, “Nooo Carito no falta el q re cola en la foto...😂”, “😂 intenso mi muchacho” y “Hermosa. Bórralo, bórralo de las fotos 🤣 ja ja ja ja ja ¿y el que hace atrás? 😂 😂 Divina esa pinta, el look del cabello me encantó 😍 👏 👏 👏”, son solo algunas de las reacciones que destacan en el post de Carolina Cruz.