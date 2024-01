Le dan palo en redes a Margarita Rosa de Francisco por criticar serie de ‘Griselda’

Margarita Rosa de Francisco y Sofía Vergara La ex presentadora de El Desafío cuestionó la producción de la actriz barranquillera que transmite Netflix. / Foto: Instagram

No la perdonaron. Margarita Rosa de Francisco se convirtió en blanco de fuertes críticas luego de que cuestionara la serie ‘Griselda’, producida y protagonizada por la talentosa actriz barranquillera, Sofía Vergara. Los usuarios no se reservaron sus molestias por el mensaje que publicó la ex presentadora de El Desafío, incluso recordándole su participación en proyectos audiovisuales relacionados con el narcotráfico.

La producción transmitida por Netflix, basada en la vida de Ana Griselda Blanco Restrepo, conocida como “La madrina de la cocaína” y la “viuda negra”, cuenta la vida de una de las mujeres más temidas de la historia contemporánea del país en la década de los años 70 y 80, siendo una figura clave en la fundación del peligroso Cartel de Medellín.

Recientemente, el estreno de la serie de seis capítulos ha acaparado la atención no solo del público, sino de personalidades del mundo del entretenimiento, que cuestionan su contenido cargado de violencia y actividades ilícitas. Una de ellas fue la actriz Margarita Rosa de Francisco, quien hizo uso de sus redes para pronunciarse acerca de la historia de la peligrosa criminal.

La recordada Paloma, de ‘Café con aroma de mujer’, lanzó un trino con un video que recibió duras críticas. “Mi consejo es que dejemos de traquetiar”, escribió Margarita Rosa seguido de un audiovisual compartido por un periodista en el que se observa una cartelera promocional de ‘Griselda’ desde una estación de trenes en París.

Pero las narconovelas de Bobolivar si son buenas? Con eso fue q el se hizo multimillonario. Además, ud tiene colita q pisar👇 pic.twitter.com/rDiIAc7lqU — ® @€¶ (@ramesco8) January 29, 2024

“Imagen traqueta de narcos, nos hace daño a los colombianos en el exterior esto es peor que quemar la bandera”, decía parte del mensaje que Margarita Rosa replicó en su cuenta personal X.

Enseguida, las reacciones a su publicación no se hicieron esperar. “Cómo se nota que usted no entiende de esto. Devuelva el premio que vendieron. Ya quisiera usted si quiera darle a los talones a Sofía”; “Primero que todo deje de consumir”; “El traqueto mayor está en la casa de Nariño”; “Mi consejo es que no metas más drogas y des ejemplo a la juventud”, opinaron los internautas.