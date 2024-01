¿Indirecta? Andrea Valdiri respondió a los rumores que involucran a Felipe Saruma con Lowe León

La bailarina Andrea Valdiri es una de las influenciadoras más populares del país por el contenido que genera en el que no solo divierte, sino con el que enamora a sus seguidores con su belleza, sus pasos de baile y con la producción que utiliza para lograr la mayor calidad posible en sus videos. Tras su divorcio con Felipe Saruma ha dado de qué hablar, puesto que se le veía feliz con el creador de contenido que hizo las veces de padre de Adhara e Isabella, hijas de su exesposa.

Su ruptura con Saruma no fue la única relación que generó polémica, sino su sonado noviazgo con el cantante Lowe León fue tendencia, puesto que luego de haber aceptado ser su novia en una pedida amorosa con helicóptero incluido, y al consumar su amor con su embarazo, Andrea Valdiri anunció su separación con el artista, quien incluso no disfrutó de su paternidad con Adhara, puesto que en medio de las discusiones mediáticas cada uno rehizo su vida sentimental, para que luego llamaran la atención, él con su matrimonio y al tener a su nueva hija con su actual pareja, mientras Valdiri se casaba con Felipe Saruma, a quien Adhara llamaba padre, a pesar de que la prueba de ADN que se practicó Lowe saliera positiva.

Ahora, un supuesto amigo de Andrea causó controversia al revelar que “Saruma era el cacho de Lowe León”, por lo que el padre de Felipe de nuevo reaccionó en sus redes sociales para enviar indirectas a la exesposa de su hijo.

Es por ello, que la creadora de contenido ha mantenido su vida alejada de los escándalos mientras deja ver su mejor faceta como madre soltera, más ahora que recuperó su peso ideal, por lo que en medio de los malos comentarios en torno a su privacidad, envió un contundente mensaje.

“Algunas personas hablan mal de ti, porque si hablan de sí mismo, nadie los escucha. No te lo tomes personal, entiéndelos”, expresó la influenciadora, lo que sus seguidores tomaron como una indirecta no solo a quien salió con los rumores, sino al padre de su exesposo quien no deja de atacarla en redes sociales.

