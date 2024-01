“Ese dolor es horrible”, Andrea Valdiri dio a conocer la enfermedad que la acompaña este 2024

Andrea Valdiri sigue posicionándose como una de las creadoras de contenido más importantes del país gracias a los videos que realiza y las obras sociales que hace para retribuir un poco del amor que recibe por parte de sus seguidores, por lo que sus millones de fans en Instagram viven atentos a las publicaciones de la barranquillera, quien aprovecha sus historias para revelar algunos apartes de su vida privada, como lo es su actual estado de salud con el que se llegó a preocupar al punto de llorar y pensar en perderse las mejores etapas de la vida de sus hijas.

La bailarina reveló que desde las últimas semanas enfrenta quebrantos de salud que comenzaron con un intenso dolor de oído al punto de perder la audición, por lo que se llenó de temor y creyó que dejaría de escuchar los momentos que la acompañan a diario junto a su familia.

“Estaba perdida porque no escuchaba en un oído y de verdad me preocupé al pensar que no volvería a escuchar el llanto de mis hijas, la cantaleta de mi madre y las cosas divinas y deliciosas que me tengan por decir”, comenzó diciendo en sus historias de Instagram, adicional de dejar claro qué fue lo que le pasó.

“Tenía sinusitis, otitis, chiquirriquis, chonchitis, de todo, porque no me cuidé una gripa en diciembre y se me subió el moco a la cabeza, porque de verdad fue súper grave y doloroso... Entre un dolor de muela y de oído, prefiero parir, ese dolor es horrible. Parecía una pelada chiquita, me retorcía del dolor en la clínica, gracias a todos los que se preocuparon por mí”, acotó.

Por fortuna y para tranquilidad de sus seguidores, Valdiri mostró parte de los tratamientos a los que se está sometiendo para recuperarse y disfrutar a plenitud su vida.