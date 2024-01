Actriz de ‘Arelys Henao’ de Caracol abandonó sus estudios en Sudáfrica para ser parte del elenco; ¿Quién?

El pasado 9 de enero, los televidentes de Caracol Televisión estaban a la expectativa de conocer nuevos aspectos sobre la trama de la segunda temporada de ‘Arelys Henao, canto para no llorar’ , y el primer capítulo no los defraudó en lo absoluto; y más con la incorporación de un nuevo talento que promete convertirse en una constante en la pantalla chica colombiana, la actriz Laura Taylor, quien en entrevista para Publimetro Colombia nos contó algunos detalles inéditos de su participación en esta producción, en la que interpreta a Adelaida, la sobrina de la ‘Reina de la música popular’.

En el tema, ‘Mi Historia’, la nacida en el municipio de Sabanalarga, Antioquia; narra algunos momentos de su vida en los que tuvo que rodear varias piedras, que a modo de obstáculos le impedían continuar con su carrera, llevándola a tomar decisiones drásticas en su camino para llegar a ser la estrella que hoy conocemos. Este aspecto lo conoce de primera mano Taylor, ya que un mensaje en sus redes sociales la llevaría a decidir entre sus estudios universitarios en el extranjero y su debut en la televisión.

“Yo estaba estudiando cinematografía en Sudáfrica, iba a empezar el segundo año y me contactaron por Instagram, mientras estaba haciendo una visita en Medellín. Justo antes de devolverme, en pleno aeropuerto, llamaron a mi mamá, que es mi manager, y le dijeron que tenía que hacer un casting presencial, pero ella les solicitó que si podía hacerse online y así fue”, manifestó.

“Me hicieron la retroalimentación, me seleccionaron y cancelé la universidad a finales de maro del 2023, y a partir de ese momento empezó esta aventura”, añadió esta talentosa mujer que enfrentó un gran reto en el set, darle vida a una adolescente que representa todo lo contrario a los comportamientos que ella tenía en ese mismo momento de su vida; pero que en el papel del guion las entrelazó por completo, la lucha incansable por lograr sus sueños.

¿Te identificas con la rebeldía y el amor por el reggaeton que tiene Adelaida en la novela?

“No, por el contrario, yo fui muy juiciosa por así decirlo. Yo no decía mentiras, no me escapaba; porque no tenía una razón para hacerlo, siempre he sido supertransparente con mi mamá, tenemos una relación bastante chévere. De Adelaida tenemos algo muy valioso en común, yo crecí con una madre soltera, rodeada de muchas mujeres y nunca tuve un papá muy presente; si bien en la historia Adelaida tiene dos papás, nunca han estado tan cercanos”, argumentó Taylor.

“Amo la música, así el género del reguetón no sea con el que más me identifico como Adelaida, me apasiona este tema; aunque somos polos opuestos, ya que a mí me gusta el rock y el pop, por eso fue un reto muy bacano. Si yo me sé algunas canciones de reguetón es porque las escucho cuando salgo con mis amigos, entonces les cogí mucho cariño y las oigo con gusto”, complementó.

“Unos me quieren ver arriba, otros me quieren derrumbar, pero a los que me ayudaron mi Dios les va a pagar”, es otro de los fragmentos de la canción de Arelys que mencionamos con anterioridad en este artículo, que representa, en cierto modo, la convivencia de Laura Taylor con destacados actores como: Verónica Orozco, Santiago Alarcón, Tatiana Ariza, Luis Eduardo Motoa, Pablo Azar, Quique Mendoza , entre otros.

“Espectacular, es una oportunidad muy linda, ya que no solo es trabajar con personas talentosas, también con seres humanos increíbles; todos tienen un alma espectacular. Es algo más allá del talento y la disciplina, son personas de las que uno aprende muchas cosas al momento de trabajar, de meterle ganas y a la profesión; no te tratan como alguien nuevo, te cobijan y te guían en cada momento”, argumentó Laura, misma que sigue preparándose como profesional para brillar frente a las cámaras y las luces, como lo hace Adelaida cuando se presenta, a escondidas eso sí, en el ‘Templo del Reguetón’.

