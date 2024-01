“Si en 24 no aparece nos estresamos”: Dani Duke preocupada por paradero de La Liendra

La reconocida influencer Dani Duke expresó su preocupación por el paradero de su pareja La Liendra. A través de un video publicado en sus historia de Instagram, la modelo mencionó que perdieron contacto con el creador de contenido mientras hacía un recorrido por Argentina para llegar al valle donde ocurrió la tragedia de Los Andes.

Hace días, el influyente -cautivado por la película La Sociedad de la Nieve, que narra el accidente de un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, en 1972- emprendió un viaje para conocer el sitio exacto del fatal impacto que dejó 29 fallecidos y 16 sobrevivientes.

Le puede interesar: ¿Le afectó la película? ‘La Liendra’ viajará a Los Andes para homenajear a los sobrevivientes del vuelo 571

Desde el comienzo de la travesía, las cosas no han salido bien para La Liendra, quien ya que ha tenido varios problemas por su inexperiencia en este tipo de viajes. Recientemente, difundió en sus cuentas personales que fue estafado por una persona que ofreció llevarlo hasta su destino, se le rompió el lente de una de sus cámaras y luego fue retenido por las autoridades argentinas.

Después de estas situaciones, La Liendra no ha tenido más contacto con sus seguidores en las redes. Los familiares, amigos y especialmente su novia, Dani Duke, manifestaron su preocupación y esperan tener noticias suyas en las próximas horas.

“Bebés, ustedes me están quemando el celular, mi familia, mis amigos, todo el mundo, qué he sabido de Mauricio, nos tiene estresados a todos, yo sé lo mismo que ustedes. La última vez que supe de él fue en un en vivo que estaba viendo y al terminar lo empecé a llamar para saber en qué andaba, cómo iba y no me respondió, entonces asumí que se durmió”, dijo Duke en un audiovisual.

Relató que no ha tenido oportunidad de comunicarse con él y desconoce dónde se encuentra. “Después de 24 horas si no aparece, me preocupo, pero antes no me voy a preocupar. Si yo sé algo les dejo saber (...) Sé que se preocupan, yo también me preocupo, pero yo manejo la calma. Si en 24 horas no aparece ahí si nos estresamos todos”, contó la famosa maquilladora.