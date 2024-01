Dayana Jaimes reveló la particular herencia que le dejaron Diomedes Diaz y Martín Elías a su hija

Dayana Jaimes es conocida por ser la viuda de Martín Elías y además de que tuvo una hija con el fallecido cantante de Vallenato. En sus historias, Dayana compartió la herencia que le dejó Diomedes Díaz y Martín Elías a su pequeña hija Paula Elena.

Dayana compartió que le llegó una demanda más a su casa con el nombre de su hija, Jaimes explicó: “Otra demanda más para el montón, son demandas que le hicieron a Diomedes que en paz descanse, esas son demandas que las heredan sus hijos, pero como Martín fallece pasan a Paula, como yo soy su representante legal, yo las recibo. Eso antes me quitaba la paz, pero ahora no, porque solo hay un juez que se llama Dios y además tengo unos excelentes abogados”.

Dayana Jaimes habló de su vida íntima después de Martín Elías

En instagram le preguntaron a la viuda de Martín Elías: “¿Tienes juguetes sexuales? O ¿cómo haces para calmar el deseo sexual?”, le preguntaron en Instagram, a lo que Jaimes demostró que prefiere no hablar de su vida íntima porque para ella es algo privado, aunque en redes sociales ya no existen muchos tabúes al rededor del tema, la elección de Dayana es no dar muchas explicaciones.

“Miren, yo sé que hay muchos creadores de contenido y muchas personas por redes sociales que les encanta hablar de su vida amorosa, de su vida sexual; pero en mi caso yo no comparto este tipo de cosas, este tipo de respuestas porque siento que para mí la intimidad es así, algo íntimo, algo que solamente me interesa a mí”.