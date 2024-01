“Tengamos sentido común”: El llamado de Mónica Fonseca por el uso irracional del agua en época de incendios

En medio de la creciente preocupación por los incendios forestales que han devastado extensas áreas de los cerros en Bogotá y otros municipios de Colombia, la reconocida presentadora de televisión, Mónica Fonseca, ha lanzado un urgente llamado a la población para que haga un uso racional del agua durante estos días críticos.

La esposa del actor Juan Pablo Raba expresó su inquietud después de una conversación con un amigo que le reveló planes de realizar tareas domésticas en su apartamento, lo que implicaría un consumo considerable de agua.

Al respecto, Fonseca compartió su punto de vista a través de un video en sus redes sociales: “Tengo un mensaje para quien quiera escucharlo, hace unos minutos hablando con una persona me comentaba que en Bogotá están planeando lavar las fachadas de los edificios. No sé si la gente está viendo las noticias, pero no es el momento de lavar carros, ni fachadas, estamos enfrentando una emergencia, una emergencia que se está informando en todas partes: incendios en todo el país”.

La figura pública expresó: “Lo que más necesitamos es esa agua precisamente para apagar los fuegos y para que la tierra se moje, no para malgastarla. La petición es que tengamos un poquito de sentido común y coherencia, son días difíciles”.

El llamado de Fonseca destaca la importancia de preservar los recursos hídricos en medio de la crisis ambiental que enfrenta el país.

Con incendios forestales extendiéndose por vastas áreas, la necesidad de conservar el agua se convierte en una prioridad para combatir eficazmente los fuegos y proteger el medio ambiente. La presentadora instó a la comunidad a ejercer el sentido común y la responsabilidad, recordando que cada gota cuenta en la lucha contra los incendios que afectan a Colombia.