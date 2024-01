Mateo Carvajal se burló de ‘La Liendra’ por lo que hará tras ver ‘La sociedad de la nieve’

El influencer Mauricio Gómez, mejor conocido en las rede sociales como ‘La Liendra’, ha tomado una decisión con la que busca inspiración para lo que es la creación de contenido y no es otra que ir hasta el denominado ‘Valle de las Lágrimas’ donde se dieron los hechos del vuelo 571 y que es relata en la nominada a los premios Oscar, ‘La sociedad de la nieve’.

Puede leer: Michelle Gutty quedó irreconocible tras radical cambio de look

‘La Liendra’ hizo una publicación con un seriado de imágenes en las que señaló cómo será el proceso para llegar hasta la región la cual caminará 63 kilómetros para llegar a los restos del avión de la Fuerza Aérea de Uruguay, la cual tiene una duración de cinco días a una altura de 4 mil metros sobre el mar.

“😃 Próxima parada ✈️ 🗻cordilleras de Los Andes 🇦🇷 😎 se viene chimba de contenido 😎”, escribió ‘La Liendra’, sin embargo, en uno de los videos dejó ver parte del tráiler de la película ‘La sociedad de la nieve’ y agregó un comentario en tono de burla al método de alimentación de los sobrevivientes.

“Lo hicieron demasiado bien parce, me dejaron muy perturbado. Yo solamente espero no vivir una sola turbulencia en este viaje, porque lo primero que voy a pensar es que si me llega a suceder algo como esto solo espero que yo quede vivo, porque si yo quedo muerto de mí no se puede alimentar es nadie, o sea yo soy el típico que le sirve como para que se limpien los dientes con mis huesitos”, dijo ‘La Liendra’.

Como era de esperarse las reacciones no tardaron en llegar y entre ellas la de Mateo Carvajal quien se burló de su peso diciendo “Trate de engordar por si se lo comen, la gente tenga carnita pa al menos 2 horas 😂”, así como el comentario de Armando Ortiz, mejor conocido como ‘El Mindo’, quien le respondió “Se viene la sociedad de la nieve edición zombie gran actor natural representado 😂 😂 😂”.