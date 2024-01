“La bodega”: Cony Camelo en contra de periodista de La FM que la señaló de no tener responsabilidad para opinar

La actriz, cantante y activista Cony Camelo, dio de qué hablar en la red social ‘X’ , luego de contestarle fuerte y satíricamente a un miembro de la mesa de periodistas de la cadena radial La FM, luego de que el comunicador le pidiera mesura en sus opiniones, luego de dar un cuestionable punto de vista sobre los incendios que azotan varias zonas del país en el inicio de este 2024.

La bogotana, Constanza Eugenia Camelo, generó un gran debate en la plataforma propiedad de Elon Musk, luego de plantear, en un post, dos interrogantes relacionados con las conflagraciones que tienen a 952 municipios de Colombia en alerta máxima: “¿Tendrá algo que ver la quema intencional en tantos lugares de Colombia con la intención del fiscal? ¿Cortinas de humo reales para algo tan grave y que nos tiene sumidos en la corrupción y la negligencia judicial?”.

Inmediatamente publicadas sus declaraciones, Santiago Ángel, comunicador de la emisora dirigida por Luis Carlos Vélez, y columnista de La República, le respondió de la siguiente manera: “A ver si alguna vez Cony Camelo elige tener un poco de responsabilidad para opinar. Qué vergüenza”.

A very si alguna vez @conycamelo elige tener un poco de responsabilidad para opinar. Qué vergüenza esto. pic.twitter.com/uWQYo4hyUM — Santiago Ángel (@santiagoangelp) January 26, 2024

Esta misiva no la pasó por alto la mujer que interpretó a Hilda, en novela ‘Los Reyes’, misma que en su perfil, donde la siguen más de 248.000 internautas, arremetió en contra de Ángel, al afirmar: “Bueno amores será entrenar porque aunque Santiago Ángel me mandó a toda la bodega de derecha y he estado entrenando toda la mañana, eso no tonifica el culo. Gracias, igual”.

