“Hay muchas”: Marbelle se sinceró y reveló las razones por las que le dijo “no” a Karol G en el ‘Factor XS’

Marbelle es una cantante que se ha dado a conocer por interpretar canciones como ‘Adicta al Dolor’ y ‘Collar de Perlas Finas’, además de ser jurado de varios concursos de canto del país como ‘La Descarga’ y el ‘Factor XS’, este último es recordado porque muchos talentos actuales quisieron entrar al concurso, pero se ganaron un “No” de los jurados, uno de estos talentos fue Karol G, una de las cantantes colombianas más reconocidas que ha logrado hasta ganar Grammys.

Karol G ha comentado en varias ocasiones que tras el ‘no’ del ‘Factor XS’ pensó en dejar su sueño de lado, pero su familia la siguió apoyando. En ‘Bésame Radio’ le preguntaron a la cantante de música popular las razones por las que rechazaron a Karo G a lo que respondió: “Hay muchas cosas que pasan detrás de un programa que la gente no alcanza ni a conocer ni a dimensionar. No fue un ‘no’ a Karol G ¿Tú no sabes a la cantidad de gente que le tuvimos que decir que no? Pasó algo en las dos primeras temporadas de este programa: nunca dimensionamos la cantidad de gente que se iba a presentar. Y en el primer Factor X de niños se audicionaron muchos, esto no lo saben, pero nosotros teníamos un límite de cupos para los niños, dabamos tantos ‘sí' que éramos conscientes que sin importar el talento que viniera a muchos teníamos que darles un ‘no’”.

La cantante confirmó que tiene una gran admiración por Karol G y dijo: “yo admiro mucho a Karol y a Greeicy, yo estaba en una posición de jurado y nunca fue algo personal contra ellas o su talento”, a pesar del ‘No’ a Karol G y en su momento a Greeicy, todos tienen carreras magnificas.