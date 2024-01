Sofía Vergara habla sobre la actuación de Karol G en ‘Griselda’ y el inesperado regalo que le dio

Falta poco para el estreno de ‘Griselda’, la serie que contará la vida de la ‘La Madrina’ y que reúne a un exquisito reparto liderado por Sofía Vergara, así como Alberto Guerra, Martín Rodríguez Aguirre, Christian Tappan, Julieth Restrepo y la cantante Karol G.

La cantante se convertirá en una verdadera ‘bichota’ en la serie, pues tendrá el papel de Carla, una de las más cercanas a Griselda Blanco en la trama y desde que se conocieron las primeras imágenes de la paisa las redes estallaron.

Ahora, recientemente Sofía Vergara y el director Andrés Baiz hablaron con FMDOS sobre el desempeño de Karol G en la trama, pues muchos están a la expectativa de lo que será su debut actoral y más cuando es de la mano de una de las más grandes actrices de Colombia.

“Yo llegaba al set y todos estábamos ahí embobados con Karol G y no solo eso, yo creo que profesional, o sea ella no es actriz, está comenzando quiere comenzar a hacer cosas de actuación y a mí me pareció espectacular su trabajo”.

— Sofía Vergara