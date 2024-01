Sofía Vergara aclara lo que pasó realmente con Pablo Motos en ‘El Hormiguero’

Semanas atrás la actriz colombiana Sofía Vergara estuvo de invitada en el programa ‘El Hormiguero’ del español Pablo Motos desde donde reveló algunas de las diferentes cosas de su vida, así como de lo que fue la creación de su nuevo trabajo actoral.

Puede leer: Michelle Gutty quedó irreconocible tras radical cambio de look

Y es que como es de recordar próximamente la actriz hará su debut dramático con la serie ‘Griselda’ que llegará al gigante del streaming Netflix y que tiene a todos los seguidores de la colombiana con ansias.

La entrevista fue más cuestionada en las redes sociales debido a las indirectas que se lanzaban entre ellos, y más por las preguntas que hacía Pablo Motos y la manera en la que le respondía Sofia Vergara.

El sarcasmo y cada uno de los chistes, eran más que obvios, pero algunos usuarios no lograron identificar el ritmo que llevaba la entrevista por lo que se volcaron a las redes sociales a cuestionar la actitud del español.

Ahora, el presentador ha publicado un extracto de lo que fue una entrevista que le hicieron a Sofía Vergara con respecto al tema y aprovechó de aclarar las dudas con respecto lo que sucedió realmente en el momento.

“La entrevista con Pablo fue, además, fue como amigos. A mí me dijeron ‘para que sea chistoso metete con é y comienza a…’ o sea, no hay ningún problema, yo no tengo ningún problema con él. Lo adoro, me encanta su programa, sino que estábamos tomándonos el pelo entre los dos”, dijo Sofía Vergara

Es de recordar que en la entrevista ambos jugaron con respecto a hacer preguntas precisas y dentro del mismo show Pablo Motos le preguntó con respecto a ponerse pestañas, a la manera en la que habla el idioma inglés y en un momento ella le cuestionó sobre cuántas veces lo han nominado al Emmy, Golden Globes y los SAGA.