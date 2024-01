Michelle Gutty quedó irreconocible tras radical cambio de look

Michelle Gutty con cada una de sus publicaciones llena de mucha vitalidad en sus redes sociales, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y en especial todo su carisma atrapa a más de uno de los seguidores que conforman lo que es toda su comunidad digital.

Un paseo por las publicaciones de Michelle Gutty es sinónimo de familia, amor y también de moda, pues deslumbra con cada outfit, pero para la cantante siempre es oportuno un mensaje de aliento a quienes siguen su vida, y por medio de sus redes sociales se ha pronunciado sobre diversos temas.

Recientemente ha mostrado una decisión que suele ser difícil y radical para muchas mujeres, y no es otra que dejarse cortarse el cabello casi en su totalidad y así lo mostró en su más reciente publicación y contó los motivos

“Vencer el miedo a las tijeras, a cambiar el color, a cambiar radicalmente el look, es algo que se siente muuuuy bien. Que libera, que hace que toda atadura a lo que sea en este plano se rompa 🎸. Lo hablé con mi esposo @marcelocezan antes por supuesto y con @paolagutierrezmanager ya que más allá de lo físico era un proceso espiritual (no le dije a mis stylist porque quería sorprenderlas) y fue 😮 pero ellas me entendieron, hablamos el mismo lenguaje 🫶”, escribió Michelle Gutty.

Precisó que es un proceso que pensó durante casi un mes, no fue que se le ocurrió de la nada. Agregó que no es un cambio por temas de salud y agradeció a Dios por ello, pero que era inevitable ponerse esos zapatos al decidir hacerlo y al sentir y vivir el proceso.

“Fue un cambio de adentro para afuera, algo espiritual para mí y de dejar atrás muchas cosas que ya no me sirven hoy en día y que en algún momento les di valor, dejé una cosa a la vez con cada mechón de pelo, con cada pasada de la máquina atrás de mi cabeza, con cada tijeretazo” — Michelle Gutty

Ante las constantes preguntas indicó que primero es porque quería, le nació y quiso hacerlo. Indicó que cortarse el cabello es un proceso normal, y que no está viviendo nada grave, sino todo lo contrario, cosas maravillosas se están transformando en ella.

“A todoooos los que les gusto graciasssss por tan bellos comentarios 🫶😊🧡 los recibo con todo el amor. Les presento a la nueva Michelle 😎🎸🎤”, finalizó Michelle Gutty en la publicación que no tardó en llenarse de reacciones por parte de su comunidad digital, que no dudó en resaltar lo espectacular que luce.