“Me han servido”: Lo que dijo Paola Usme sobre si estará en ‘La Casa de los Famosos’

La reconocida presentadora Paola Usme ha generado revuelo al confesar las razones detrás de su decisión de no participar en el esperado reality “La Casa de los Famosos Colombia”, que hará su debut el próximo domingo 11 de febrero, por RCN, a las 8:00 de la noche.

A través de sus historias en Instagram, donde ostenta una impresionante cantidad de más de 3 millones 200 mil seguidores, Paola abrió el espacio para preguntas y reveló detalles sobre su posible participación en el reality.

La carismática presentadora, reconocida por su participación en programas como ‘Survivor, la isla de los famosos’, expresó sin titubear que no dudaría en sumarse a la competencia, ya que los realitys han sido pilares fundamentales en su crecimiento personal y profesional.

Sin embargo, la travesía de Paola en “La Casa de los Famosos Colombia” no será posible debido a sus compromisos como presentadora en el programa ‘Hola Gente’ de RCN, transmitido los fines de semana.

“La verdad no lo pensaría ni un segundo, diría que sí porque a mí todos los realitys me han servido demasiado, ustedes no se imaginan cuánto”, compartió la influencer. Mencionó que su última participación en un formato similar le permitió ser parte del programa en el que actualmente trabaja junto con la actriz Zulma Rey, quien también cautivó a la audiencia tras su paso por ‘MasterChef Celebrity’.

En cuanto al nuevo espacio, que contará con la participación de 22 famosos, hasta el momento se han revelado nueve identidades, incluyendo a Martha Isabel Bolaños, la Segura, Julián Trujillo, Sebástian Gutiérrez, Diana Ángel, Ornella Sierra, Miguel Melfi, Omar Murillo y José Miel.

A pesar de su ausencia en la competencia, Paola Usme mantiene su presencia activa en las redes sociales, deleitando a sus millones de seguidores con publicaciones que destacan su belleza, compartiendo consejos para una vida saludable, exhibiendo sus viajes y su estilo de vida.

El programa también estará disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, en la plataforma Vix.