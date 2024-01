‘La Casa de Los Famosos’ Colombia no ha empezado y ya quieren sacar a Martha Isabel Bolaños

Algunos de los participantes confirmados de ‘La Casa de Los Famosos’ Colombia se unieron a una dinámica de preguntas sin filtros en los que revelaron lo que piensan sobre sus compañeros.

Puede leer: “Wendy Guevara made in China”: José Miel llega a ‘La Casa de Los Famosos’ Colombia y las redes estallaron

La actriz Diana Ángel confesó que eliminaría al, panameño Miguel Melfi, ya que quiere que el premio se quede en Colombia. Por su parte, el actor Sebastián Gutiérrez indicó que, a Ornella Sierra, mejor conocida como la ‘Barbie Costeña’, por la sencilla razón de que no la conoce.

Entre tanto, Martha Isabel Bolaños dijo que habría que eliminar al que más seguidores tenga en las rede sociales. La siguiente pregunta fue sobre con quiénes les gustaría llegar a la final de ‘La Casa de Los Famosos’ Colombia, por lo que Diana Ángel reveló que con Martha. En el caso de Sebastián Martínez aseguró que, con Julián Trujillo, pero Martha y Omar Murillo aseguraron que con Miguel Melfi.

La pregunta era más que necesaria, y es que en ese tipo de formato un famoso que genere polémicas en la convivencia es una de las cosas más esperabas ante el estreno, por lo que les consultaron sobre cuál de ellos ven como problemáticos.

Martha Isabel Bolaños indicó que Ornella Sierra, ya que la ve con muchas ganas de comerse el mundo, y que ve ‘La Casa de Los Famosos’ Colombia como una oportunidad y que puede dar mucho de qué hablar. Mientras que Diana Ángel dijo que quizás a Miguel Melfi, por venir de otro país.

View this post on Instagram

Sobre con quienes les gustaría compartir cama Martha Isabel indicó que Miguel Melfi, pues indicó que le siente una energía bonita, solo que considera que es muy mayor para él. Finalmente, Omar Murillo reveló lo que le tocaría vivir en casa de tener que compartir cama con una mujer.

“Yo creo que una chica me va a dar duro, porque por lo menos Koral no le va gustar eso. Es más no lo aceptaría, me iría a dormir al mueble”

— Omar Murillo