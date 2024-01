“No iba a volver”: Laura Tobón reveló que tuvo muchas dudas con volver a presentar ‘La Voz Kids’

Laura Tobón, reconocida modelo y presentadora, ha destacado por su carisma y participación en producciones de Caracol como ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas’ y ‘La Voz Kids’. En la última temporada de este último programa, Laura comparte de nuevo la conducción junto a Iván Lalinde y ha dejado en evidencia su entusiasmo por regresar a este reality que toma en cuenta a los niños como concursantes, reflejando ternura y amistad en toda la competencia.

No todo fue color de rosa para la presentadora, pues aunque está feliz de volver presentar en ‘La Voz’ y acompañar a los niños en su proceso, la modelo llegó a pensar que no la volverían a llamar para grabar este proyecto.

Según Laura le contó a ‘La Red’ se siente muy conmovida de regresar a la temporada del 2023 luego de no estar presente en la temporada pasada, la presentadora comentó: “Pensé que no iba a volver. Laura Tobón tiene sus lados de inseguridad también, yo pensé que ya he hecho muchas temporadas. Me daba muy duro ver a los niños y no poder estar ahí pero también pensaba, estoy con mi hijo. Estoy muy agradecida de volver, yo no me imagino haciendo otro programa, me gusta tener una conexión directa con las personas”.

Además, la presentadora declaró que la relación con su hijo también hace que su trabajo sea mucho más especial: “Ahora que soy mamá de un bebé tan pequeño, siento que he conectado más con el programa y con los participantes”.

Laura Tobón habló de Lucca y su futuro en ‘La Voz Kids’

Laura habló en ‘Día a Día’ sobre la conexión de Lucca con la música y la posibilidad de que en algún momento se una a ‘La Voz Kids’. Según afirmó la presentadora, su hijo vive y siente mucho la música a sus dos años, tanto así que en momentos han pensado en que Luca puede ser uno de los participantes de este reconocido reality infantil en un futuro, pues Laura afirmó que su hijo es un apasionado de la música a corta edad y le gustaría ver a su hijo en este concurso, como siempre, la presentadora apoya incondicionalmente todos los talentos y el desarrollo de capacidades de su pequeño.