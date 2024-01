¿Abrirá Onlyfans? Carla Giraldo de la ‘Casa de los famosos’ reveló si vendería su contenido en vez de tener un ‘sugardaddy’

Carla Giraldo, más conocida como ‘Lolita’ en ‘Me llaman Lolita’ se ha posicionado como una de las actrices más queridas, admiradas y bellas de la televisión colombina gracias a sus papeles en ‘Loquito por ti’, ‘Francisco el matemático’, ‘Sin seno sí hay paraíso’, entre otras, además de haber demostrado de qué está hecha y de haber dejado claro cómo es su personalidad al coronarse como una de las ganadoras de MasterChef Celebrity y aceptar ahora el reto de presentar junto a Cristina Hurtado, ‘La casa de los famosos’.

La modelo ha causado curiosidad entre sus seguidores por el notable cambio físico que experimentó durante su paso por el reality de cocina donde contaba con unos kilos de más, para ahora lucir de nuevo su físico esbelto, por lo que ha dejado saber a sus seguidoras que lo que ella hizo para bajar de peso y tonificar no es lo mismo que ellas deben hacer porque cada quien tiene unas necesidades y cuerpos distintos.

Tanto así que en entrevista con Andrés Wilches en Autostar TV, la presentadora reveló si estaría presta a abrir una cuenta en Onlyfans o si conseguiría un “sugardaddy”.

“Onlyfans con toda, yo pienso que igual ahí no le deberías nada a nadie, ahí te darías a tu público en cambio al otro le va a quedar debiendo y no, no, no, no le deban a nadie, trabajen a ustedes mismas”, acotó con su buen sentido del humor.

Finalmente puntualizó que ella sí tendría un Onlyfans pero que aunque le han planteado subir y cobrar sus fotos en dicha plataforma, ella prefiere “subirlas por free”, porque es penosa para algunas cosas.

