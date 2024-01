“Viajas a Plutón de una”: Pipe Bueno y el extraño ingrediente que le echa al ajiaco

Desde hace varios años el cantante Pipe Bueno ha sido parte del soundtrack de muchas relaciones al cantarle al amor y no es un secreto que varios de sus temas llegan al corazón de quien las escucha por lo que lo convierte en uno de los máximos exponentes musicales del país.

Recientemente el cantante estuvo de invitado en el programa ‘La Chef House’ en México en donde se supone que cocinaría un excelente platillo, pero habló también de la cocina colombiana.

El cantante de ‘Guaro’ se refirió al ajiaco y dijo que “el proceso especial que se le hace es con ayahuasca, para que le dé un sabor en específico…” y es interrumpido por el cocinero quien le refuta “¡No manches! Es que aquí ayahuasca en México tiene otra fama. No sé si la has escuchado”.

Evidentemente confundido el juez de ‘Yo Me Llamo’ continuó diciendo “Ese es… bueno, sí, pero ese se utiliza para que... o yo me estoy equivocando Pipe ¿Es la ayahuasca o no? el que le da el sabor al ajiaco”, cuando fue corregido por uno de los miembros de su equipo quien le dijo “guasca”.

Ajiaco con qué papi disculpe? pic.twitter.com/Nc7l8cvY2Y — Tatiana (@Tabeeme91) January 19, 2024

La divertida confusión terminó en risas por parte del cantante y el cocinero, mientras que en las redes sociales no tardaron en viralizar el video haciendo referencias a las palabras de Pipe Bueno.

“Tá potente ese ajiaco”, “Ja ja ja ja ja ja ja ja ja ‘ese ajiaco no me hizo nada’”, “ese ajiaco lo manda a uno a visitar a San Pedro”, “Ajiaco espiritual” y “una taza de esa y viajas a Plutón de una”, son solo algunas de las reacciones.

Después de comer el ajiaco de Pipe pic.twitter.com/DeGF8xiOSB — Paola Criado (@paocriado) January 20, 2024

Pipe después de probar el ajiaco pic.twitter.com/8CutYScwvc — María José. (@mxx_xjr) January 20, 2024

Es de recordar que el juez de ‘Yo Me Llamo’ ha sabido muy bien cómo conquistar desde la serie ‘Siempre Fui Yo’ que recientemente estrenó su segunda temporada.