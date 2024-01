Natalia Ramírez reveló que tuvo pánico al volver a su papel de Marcela en ‘Yo Soy Betty, La Fea’

Ver a Natalia Ramírez con cada una de sus publicaciones llena de mucha vitalidad en sus redes sociales, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y en especial todo su carisma atrapa a más de uno de los seguidores que conforman lo que es toda su comunidad digital.

Recientemente Natalia Ramírez estuvo de invitada junto a su esposo en el lanzamiento de ‘Griselda’, la serie protagonizada por la espectacular Sofía Vergara con un exquisito reparto colombiano, y en medio de la marea de artistas se topó con Carlos Ochoa.

El comunicador decidió hacerle una pregunta que muchos se estaban haciendo y no es otro sobre cómo se sintió durante su regreso a la piel de Marcela Valencia en la nueva temporada del éxito dramático de todos los tiempos ‘Yo Soy Betty, La Fea’.

“Bien, delicioso, fue una experiencia muy linda la verdad. Me encantó reunirme con todos mis compañeros, volver a sentirnos juntos, aliado, jugando”, dijo Natalia Ramírez y seguidamente Carlos Ochoa le preguntó sobre la experiencia de volver a darle vida a Marcela Valencia.

Enseguida la actriz contó lo que vivió cuando le anunciaron que volvería al papel y justamente cada cosa en el proceso de transformación.

“Eso me causó pánico la verdad, lloré, tembladera me dio, me pasó de todo, cuando estaba haciendo la transformación del pelo, me entró… desde que me dijeron me entró mucho miedo. Esos 25 años, nadie cambia, mucha gente me pregunta si Marcela ha cambiado”, contó Natalia Ramírez.

Seguidamente Carlos Ochoa le preguntó sobre lo que sería una posible tercera entrega adicional a las ya existentes, y dijo que le gustaría estar, pero no sabe si lo harán. Finalmente reveló que está en la gira internacional de ‘El Diván Rojo’ junto a los actores Lorna Cepeda y Julio Cesar Herrera, que inicia en Perú y que esperan poder llevar a España.