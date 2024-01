Marcela Benjumea se le midió a hacer cine de terror: Auxilio, el poder del pecado llega a los cines de Colombia

Marcela Benjumea sin duda es una de las actrices con mayor recorrido del país, ha participado en producciones que han quedado en la memoria de muchos colombianos; aunque Marcela ya se había retado a interpretar papeles en producciones de todo tipo, le faltaba género del terror, por lo que se midió a ser parte de una película que promete sacarle escalofríos a todos en la sala.

La película se llama Auxilio y fue grabada y producida en Argentina, dirigida por Tamae Garateguy, que se ha caracterizado como una de las mejores realizadoras de Latinoamérica y se caracteriza por explorar narrativas que tocan temas profundos desde una historia en específico, busca varios géneros de cine para contar sus experiencias. La grabación explora el terror desde una mirada femenina y lanza una crítica a todas las reglas impuestas por la sociedad desde la el contexto de un convento en donde forman mujeres para la vida eclesiástica; Marcela interpreta a la madre superiora de este lugar y es un papel que tiene matices de una autoridad, muestra sentimientos reprimidos que se ven reflejados y afectan otras mujeres que hacen parte del convento. Hablamos con Marcela sobre los retos de grabar terror y sobre el papel que representa en este filme cargado de sustos y crítica social.

Marcela comentó que al ser una película en donde la mayoría del elenco y producción son mujeres, estas visiones se ven de forma implacable en la pantalla, demostrando a través de sus personajes criticas a las situaciones de violencia que se han presentado durante muchos años, y así lo expresó Marcela: “Estas mujeres que están en el convento tienen como gran pecado decidir o pensar por sí mismas, o que tener una orientación sexual distinta de la que la época les permitía. Hay una cosa que me parece interesante que se ve reflejada en mi papel y en la película, y es que a veces las mujeres nos portamos de la misma forma en que las cosas sociales nos amarran, empezamos a aportarnos de manera cruel con otras que juzgamos a priori. Creo que la madre superiora entra un poco en ese juego. Aunque ella no cometa los delitos que se cometen en el convento, lo sabe y de alguna forma guarda silencio, entonces para mí ella se vuelve un poco cómplice de cómo esos abusos”.

El reto de grabar terror, además de ser una nueva experiencia para la actriz, que además de estrenarse en el cine de terror, vivir ser dirigida por una mujer en una historia retadora, fue gratificante para ella, además de tener que poner a prueba su acento argentino, “Hay una mirada muy femenina, pero el guion si está escrito por un hombre. Me parece que lo que implica que hay un grupo de mujeres, es que todos estamos, que hay una mirada mucho más amplia, de parte de todos, para mí mi experiencia, fue para mí la experiencia fue maravillosa, porque además todo el mundo tiene ganas de hacer lo que está haciendo y hacerlo lo mejor posible. Yo entrené mi acento desde antes de irme porque además esto tenía complique adicional y es que esa mujer era de principios de siglo, había mucho pudor y mucho respeto porque yo era la única colombiana. Por el lado del terror, a mí no me tocó hacer como escenas como las de terror profundo, yo estaba un contexto de drama”. Sobre el trabajo de Tamae como directora agregó: “Tamae es una dulzura de ser humano, es una dulzura de mujer. Entonces me parece interesante porque en la película juega como a otra cosa más que tener una inquietud muy grande, disfruté aprendiendo como se hace una apuesta en escena y hacerla bien hecha entonces, pues para mí la experiencia fue maravillosa”.

Marcela agregó que aunque no estuvo presente en las escenas más fuertes de terror, su personaje trajo muchos retos en donde tuvo que explorar nuevas habilidades para interpretar a la perfección a la madre superiora: “La contención fue uno de los retos más grandes, porque es un personaje que está como constreñido en el alma, entonces normalmente yo hago personajes mucho más grandes, más expresivos y eso me costó. Me emocionó hacer la película de terror, pero sinceramente después ya el género no fue tan importante, sino hacer el personaje; digamos que parte de lo que me ha dejado mi relación, pues con mi papá, con mi hermano, con mi cuñada es sobre todo la forma de enfrentar el trabajo y es hacerlo de la manera más profunda y sería posible”.

Además de su experiencia de actuación, Marcela aprendió mucho de la forma de hacer cine en Argentina, pues según la actriz hay mucho que aprender de ellos: “El cine argentino se mueve de una manera muy importante porque tiene un grandísimo apoyo de parte del Estado, hay una gran cantidad de creadores y de hacedores de cine que hace producciones de buena calidad, de mejor calidad que en muchos países. Digamos a mí me pasaron como seis versiones del guion y cada trabajo sobre cada versión era una cosa increíble, aquí también hay colombianos que hacen cosas muy chéveres, pero digo en general, para la industria, sería muy bueno aprender un poquito de ellos. Me gustó mucho la colectividad, porque no es que cada uno haga su película, sino como que entre todos se llaman a todos, así no sea para el papel principal, pero listo, aquí haces el principal y aquí haces un buen reparto y aquí haces asistencia así como que entre ellos se mueven de manera constante entonces el cine como que rota y es bonito”.

La película llegó el 18 de enero a las salas de cine de Colombia y Marcela espera que el público colombiano acoja con compasión a su personaje y disfruten de este cine de terror: “A los amantes del terror, espero que les guste. Es una película fuerte, es una película para mayores de todas formas, no es para niños. Espero que tomen a mi personaje con compasión aquí y yo aspiro que si el personaje esté bien hecho, igual que otros personajes que he realizado en el país”. Auxilio ha cosechado reseñas como una película desafiante y potente. Inició su recorrido con la Premiere Mundial en el festival BIFAN (Corea), continuó en el prestigioso SITGES (España), donde presentó su Premiere Europea, y participó en la Selección Oficial de varios festivales de cine que han aplaudido el papel de Marcela y el trabajo de la historia, que explora un terror muy enlazado con la crítica social.