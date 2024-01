“Se puso mucho filtro”: María Helena Doering desata las críticas por su foto en redes

María Helena Doering La ex modelo desató las críticas por su foto en redes sociales. / Foto: Instagram

La reconocida actriz María Helena Doering se encuentra en el epicentro de los comentarios después de compartir una fotografía que desató una oleada de opiniones divididas sobre su apariencia juvenil. La instantánea, capturada por un fotógrafo bogotano, la muestra posando con elegancia en lo que parece ser una terraza, ataviada con una blusa azul que resalta la tonalidad de sus ojos.

La imagen fue acompañada de un mensaje optimista para sus seguidores en Instagram: “En este punto... solo puedo decir, ‘¡Qué chimba de vida!’... empieza el 2024, lleno de cosas nuevas y bellas. Gracias, Dios... gracias a ustedes por acompañarme. @karolg Gracias... #carolg #vida #gracias”. Este mensaje refleja la gratitud y la positividad de la artista ante el inicio de un nuevo año.

Le puede interesar: “Injusticia”: Margarita Rosa de Francisco manifestó su molestia por el aumento del impuesto predial

La publicación no pasó desapercibida, generando un aluvión de comentarios tanto elogiosos como críticos. Muchos usuarios elogiaron la belleza y la distinción de María Helena a sus 61 años, destacando su eterna elegancia. Comentarios como “Siempre bonita y elegante, muy elegante”, “Wao, ese rostro impacta maravillosamente” y “Hay mujeres como esta talentosa actriz que además es muy hermosa y posee una clase y elegancia brutal”, inundaron la sección de comentarios, resaltando la admiración de sus seguidores.

Sin embargo, no todos los comentarios fueron elogiosos. Algunos internautas cuestionaron la autenticidad de la imagen, sugiriendo que la actriz había abusado de los filtros para disimular su edad. Comentarios como “Se puso mucho filtro”, “Eres hermosa, no necesitas nada de filtro” y “¿A quién quieren engañar? Nos quieren ver la cara, te ves linda, pero sin filtro” expresaron la opinión de quienes creen que la imagen ha sido retocada para aparentar una juventud que no concuerda con la realidad.

Mientras algunos la elogian por su apariencia juvenil, otros demandan autenticidad y naturalidad en un mundo digital que a menudo distorsiona la realidad.