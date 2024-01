“Parece bolsa de basura”: atacan a Luisa Fernanda W por su “disparatado” atuendo de trabajo

Luisa Fernanda W volvió a ser criticada por uno de los atuendos que mostró en Instagram, mostrándole de manera orgullosa a sus seguidores qué tipo de prendas usaría ese día para reuniones de trabajo. Sin embargo, al final la influencer terminó siendo comparada con una “bolsa de basura” por su curiosa elección.

La creadora de contenido suele publicar con frecuencia videos en los que muestra cómo arma sus atuendos para todo tipo de ocasión, desde salidas casuales para diferentes diligencias, hasta otros más elaborados con fines más elegantes, como presentaciones y galas, llamando la atención de muchos fans en el proceso.

A propósito de esto, en una reciente serie de fotos y videos publicados en su cuenta de Instagram, la influencer mostró cómo armó su atuendo para ir a trabajar en una sección que se llama ‘Get ready with me’ o ‘Alístate conmigo’.

En el clip se puede ver a Luisa Fernanda W vistiendo un chaleco negro sin un tirante, un pantalón negro oversize con unos botines de tacón delgado en tono borgoña para darle un acento de color a su outfit, según comentó la joven en el clip.

Complementó su atuendo con un blazer negro sobre sus hombros y una cartera del mismo color con estilo portafolio. Además, también usó un par de aretes plateados de tamaño mediano para un toque extra.

Luisa Fernanda W fue criticada por la elección de su atuendo de trabajo

En la sección de comentarios de las diferentes publicaciones que la creadora de contenido hizo en relación a su outfit, varios internautas no la perdonaron por la curiosa elección, indicando que parecía “una bolsa de basura”, haciendo referencia a las prendas de color negro en estilo oversize, tildando su idea de disparatada.

“Parece bolsa de basura con esos pantalones tan anchos”, “No me gustó para nada. El pantalón o la blusa. Los dos juntos no pueden ser protagonistas porque te ves cargada”, “No me gusta es cómo se ve en la parte de la cintura, no da forma en el cuerpo” y “Los distintos tonos de negro en las prendas la hacen ver rara, parece un disparate” son algunos de los mensajes que se pueden leer en sus publicaciones.

A propósito de esto último, Luisa Fernanda W justificó su decisión al ver que varios internautas le llamaron la atención por el mismo detalle, indicando que en persona no se nota tanto la diferencia y que en cámara se aprecia más debido a que está recibiendo el sol directamente.