Luisa Fernanda W admitió ser una mala amiga por está razón

Luisa Fernanda W confesó en un video que a lo largo de su carrera en el mundo de las redes sociales se le han presentado algunas situaciones que la ponen en una posición comprometedora con algunos de sus allegados, al punto de que muchos pueden considerarla una mala amiga a propósito de su estilo de vida.

La creadora de contenido ha logrado posicionarse como una de las figuras de los medios digitales más destacadas de Colombia, generado miles de vistas en sus historias y sus videos, además de impulsar sus propios negocios en el proceso, como su restaurante y su emprendimiento de cosméticos.

Sin embargo, ha dejado claro en más de una oportunidad que no es una vida sencilla, contando lo demandante que puede llegar a ser encontrar tiempo para ocuparse de todas sus responsabilidades laborales, además de su rol de mamá.

Y a propósito de esto, Luisa Fernanda W contó en un clip un detalle sobre esta vida tan movida que tiene, indicando que todo esto ha hecho que desarrolle un aspecto que podría dejarla como una mala amiga delante de muchas personas.

“Calculo mucho mi trabajo, de verdad cuando me salgo de esa disciplina me estreso demasiado, y eso hasta en momentos ha perjudicado, por ejemplo, la relación con mis amigos”, empezó a contar la empresaria.

“Se me olvida responder los mensajes en WhatsApp. Y es que, esto sonará como muy estúpido o no sé, pero de verdad a mí me cuesta responder el WhatsApp. Pero es porque me mantengo tan en mi mundo, haciendo mis cosas que lo último que quiero responder es el bendito celular”, aseguró.

La vida agitada de Luisa Fernanda W ha dañado su vida social

En el mismo clip, la colombiana indicó que toda esta situación la ha llevado a pensar que sus amigas de pronto no la tengan una muy buena posición.

“A veces siento que mis amigas como que dirán: ‘ay, ¿esta por qué no me habla?’. Y no es nada con ellas, soy yo como metida en mi cuento”, dijo Luisa Fernanda W.

También aseguró que una de sus metas de 2024 es tratar de ocuparse de este aspecto de su vida, indicando que quiere dedicar más tiempo a estar atenta a las personas que le escriben a su teléfono: “una de mis misiones este año es responder más mis mensajes, estar más pendiente de mis amistades. De verdad que lo voy a hacer”.