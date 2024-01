Verónica Giraldo, hermana de Karol G, contó los motivos por los que está internada en una clínica

La empresaria Verónica Giraldo, hermana de la cantante Karol G, ha sabido cómo hacerse de un camino dentro de la industria, pues con su skincare ha acumulado la confianza y preferencia de muchas personas.

Pero recientemente se ha mostrado desde la cama de una clínica para contar todo lo que ha estado viviendo respecto a su salud tras un accidente que sufrió tiempo atrás, lo cual ha derivado en diversas afecciones en su cuerpo.

“Obviamente no es nada grave para que no se me vayan a asustar, pero les quería hace un story time desde aquí en urgencias. Lo que pasa es que hace tres meses tuve un accidente, yo creo que, en octubre, tuve un accidente, me di de frente con un carro. Y desde eso vengo teniendo varios síntomas en el cuerpo. Lo primero que tuve fue un espasmo en la columna, tengo una tendinitis impresionante que va desde el cuello hasta el coxis, tuve un esguince en el pie izquierdo y aparte de eso estoy presentado en este brazo que lo tengo quietecito, tendinitis en los dedos y una lesión en este brazo derecho”, dijo Verónica Giraldo.

Indicó que se siente muy positiva ante la situación ya que estima mejorar pronto para ponerse al día con su trabajo pendiente el cual incluye su participación en el Carnaval de Barranquilla, así como retomar las rede sociales.

“La verdad es que es triste que te accidentes y que pasen todas estas cosas, por eso es que estoy perdida de las redes sociales, tengo mucho trabajo acumulado con Verotips, estoy como en un momento muy crucial porque tengo muchas cosas, voy para el Carnaval de Barraquilla a trabajar, tengo tantas cosas por hacer, pero el tema de la salud me tiene como un poquito agobiada, pero nada, tengo mucha mente positiva y sé que me va a ir muy bien”, finalizó Verónica Giraldo.