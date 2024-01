¿Se excedió Daniel Arenas presentando a Jessica Cediel? Esto dijo el presentador

Jessica Cediel llena de mucha vitalidad en sus redes sociales con cada una de sus publicaciones, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y en especial toda su sensualidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman toda su comunidad digital.

Para la modelo y presentadora siempre es oportuno un mensaje de aliento a quienes siguen su vida, y por medio de sus redes sociales se ha pronunciado sobre diversos temas, pero esta vez ha sido la excepción, pues ha mostrado el recibimiento que tuvo en el programa ‘Hoy Día’.

“Mi gente linda! 😍 Feliz de compartirles esta nueva aventura 🙊 Ustedes saben que amo bailar! (L@s que me siguen son testigos 😝) No soy pro, pero la daré toda 🤩 Y a que no adivinan… pues estoy lista para brillar la pista en ‘En hoy día bailamos’ 😃 🥳 Ando contenta y muy emocionada 🥹 Yo veré pues el amor y el apoyo por aquí 😂 😍 ✌️ 💃 Arriba Colombia 🇨🇴 Gracias por mi presentación tan bonita compañero @danarenas 🥹”, escribió Jessica Cediel con el video.

En el clip el colombiano Daniel Arenas se mostró muy emocionado en hacer la introducción de lo que sería la confirmación de Jessica Cediel para el nuevo reto, y destacó cada una de las facetas de ella.

“Es colombiana, tiene un cuerpazo, deja a todo el mundo con la boca abierta, ella es actriz, periodista, modelo, presentadora de televisión ¡Mejor dicho! ¿Pa’ qué más presentación? Señoras y señores con ustedes Jessica Cediel” — Daniel Arenas

Sin embargo, pese al cariño y admiración mostrado por Daniel Arenas, no faltaron las críticas sobre lo que dijo y también a ella por no agradecerle luego de la presentación.

“El ‘tiene un cuerpazo’ sobra es muy misógino .. Jessica vale más”, “No saludaste a Daniel con tremenda carreta q se echóóó”, “¿Periodista? 😂 😂 😂 😂 y de 🧠 absolutamente nada”, son algunas de las reacciones, pero también llegaron otras como “Es que ella si es profesional, preparada, estudiada y talentosa no como otras que tan solo quieren imitar a ser famosa solo por cuatro contenidos basura en redes ja ja ja ja ja ja ja”.