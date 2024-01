Natalia Ramírez respondió a quien criticó su foto en redes: “No creo que existiera”

La icónica novela “Betty la fea” continúa dejando su huella en la historia de la televisión, con más de 20 adaptaciones y doblada en varios idiomas. Este éxito ha catapultado a las estrellas del elenco a la fama en redes sociales y plataformas digitales, donde reciben un reconocimiento significativo.

Entre las actrices que capturaron la atención desde los primeros capítulos se encuentra Natalia Ramírez, conocida por su interpretación de Marcela Valencia en la obra maestra escrita por Fernando Gaitán. Aunque han pasado casi 25 años desde que su personaje se dio a conocer, la belleza y elegancia de Natalia continúan conquistando a miles de personas en internet, donde recibe constantemente halagos.

Recientemente, la talentosa actriz compartió una fotografía en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 1.3 millones de seguidores ansiosos por conocer sus proyectos y novedades. En la imagen, Natalia Ramírez posa en un deslumbrante atuendo que lució hace 12 años durante una sesión de fotos en San Andrés, según reveló en la descripción de la publicación.

“Mayo 2012. San Andrés. Pasamos genial haciendo estas fotografías”, expresó la actriz en su galería de la red social.

La instantánea no pasó desapercibida, generando miles de ‘me gusta’ y cientos de comentarios de sus fanáticos. Sin embargo, un usuario sugirió que Natalia habría recurrido al uso de Photoshop para mejorar su apariencia. Ante este comentario, la recordada Marcela no dudó en responder con humor y haciendo referencia al programa computarizado de edición: “Jajaja, fue hace tanto que no creo que existiera”.

La respuesta de la actriz evidencia su actitud positiva y desenfadada frente a las críticas, destacando su autenticidad. Natalia Ramírez continúa siendo una figura admirada en las redes sociales, recordando a los seguidores que su belleza y carisma son atemporales, al igual que el legado de “Betty la fea”.