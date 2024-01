El emotivo video con el que recuerdan a Darío Gómez y seguidores reaccionan: “Cómo nos hace falta”

El legado del ‘Rey del Despecho’ perdura en la memoria de sus fanáticos y en el corazón de su familia. A través de recuerdos y momentos compartidos, Darío Gómez sigue vivo en la memoria colectiva.

El talento musical de Darío Gómez sigue resonando en la voz de su hermano Hernán Gómez. Con un parecido físico sorprendente y una voz similar, Hernán continúa interpretando el mismo género musical que llevó a su hermano a construir una destacada trayectoria en la escena musical colombiana.

La trayectoria musical de Darío Gómez sigue viva a través de su familia, quienes mantienen viva la esencia del artista. Recientemente, en la cuenta de Instagram del fallecido cantante, los parientes compartieron una publicación que mostraba a su ser querido disfrutando de un delicioso sancocho de gallina.

En el video, Darío Gómez hablaba sobre los ingredientes esenciales para este platillo y expresaba su cariño por la cabeza de gallina, revelando su particular gusto por esa parte del ave.

“Ya está listo el sancocho de gallina y carne, que no falte la salesita en el aguacate y que no falte el cilantro, porque con el cilantro se centra el mejor sabor del sancocho. Cuando es sancocho de gallina, que no me falte la cabeza, desde niños soy adicto de la cabeza de gallina. De la gallina a mí solo me gusta dos presas, la cabeza y todo el cuerpo”, compartió el cantante.

En redes, los fanáticos de Gómez reaccionaron al audiovisual, mencionando la falta que hace su presencia en los escenarios. “Nos hace mucha falta mi rey”; “Mi único ídolo a quien anhelaba conocer y nunca pude”; “Tan lindo el maestro, cómo nos hace falta, gracias por esos vídeos”, escribieron los usuarios.

La noche del 26 de julio de 2022 quedó marcada por la noticia que conmocionó a todo el país: el repentino deceso de Darío Gómez. El icónico cantante de música popular sufrió un colapso súbito en su casa en Medellín, siendo trasladado de inmediato a un centro médico, donde certificaron su muerte.