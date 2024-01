Natalia Sanint hizo una sátira para expresar desacuerdo por la contratación de Nerú en el gobierno

Natalia Sanint es una comediante y actriz colombiana conocida por su trabajo en el mundo del stand-up comedy, que además se ganó el corazón de muchos luego de su participación en MasterChef Celebrity. Nataliase ha destacado por su estilo humorístico, abordando temas cotidianos y experiencias personales desde una perspectiva humorística y recientemente hizo una sátira sobre una de las más recientes polémicas del gobierno.

Le puede interesar: “Me besé con ella”: Marcelo Cezán confesó los besos que tuvo con Sofía Vergara

Hace poco, se reveló que Verónica Alcocer contrató a Nerú Martínez como parte de la nómina del gobierno Petro y según reveló una investigación de la Revista Semana, Nerú va a: “prestar los servicios de apoyo a la gestión al Grupo de Bienestar y Desarrollo de la Oficina de Talento Humano, en la realización de actividades en materia de salud mental y física, que contribuyan al mejoramiento del clima laboral”. Cabe recordar que Nerú cuenta con estudios profesionales en el Centro de Educación Laboral El Conocimiento Eficaz y es profesional en fisioterapia.

Nerú recibiría un sueldo de 88 millones de pesos por un contrato hasta el 27 de diciembre de 2024, lo que ha generado mucha molestia en varios de los ciudadanos por el costo exagerado del contrato que recibió el recordado coreógrafo.

Natalia, en Olímpica una imitación de Verónica en donde hace una sátira al hecho ocurrido y en sus redes sociales causó varias opiniones divididas, algunas molestas y otras apoyando la sátira de la reconocida comediante.

Natalia Sanint habló del procedimiento al que se sometió para mejorar su salud

Por medio de redes sociales, la comediante compartió que se sometió a una manga gástrica con el propósito de bajar de peso, Natalia indicó: “Ya han pasado tres meses desde esa buena decisión para mí vida. Les concluyo: Cuando vi por primera vez a mi Dr. pesaba 98 kilos, me operé con 94 kilos. Después de tres meses peso 72 kilos. Duermo muy bien, como muy bien. Me alimento con multivitamínicos que soportan mi alimentación normal y no me he vuelto a enfermar. Si te decides, y tomas la decisión te apoyo y pregúntame lo que quieras”.