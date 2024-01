Natalia Sanint mostró cuánto peso ha perdido tras cirugía

El programa ‘MasterChef Celebrity Colombia’ llegó a su final teniendo a la actriz Carolina Acevedo como la ganadora de la edición del año 2023 dejando atrás al humorista Adrián Parada junto a las actrices Marianela González y Daniela Tapia en una final que ha sido más que polémica.

Con su característico humor Natalia Sanint se robó el corazón de miles de televidentes al ver su histrionismo y cada una de las imitaciones de sus compañeros, así como de la presentadora Claudia Bahamon y los chefs Nicolás de Zubiria, Christopher Carpentier y Jorge Rausch.

Sin embargo, cada exparticipante sigue activo en sus redes sociales desde donde comparten un poco más de su vida lejos del estrés de tiempo en la despensa, los retos y en especial de las cocinas, y ese es el caso de la locutora Natalia Sanint.

Recientemente ha mostrado todo lo que ha cambiado tras pasado tres meses, específicamente el 30 de septiembre de haberse sometido una intervención para una manga gástrica. Reveló que ha perdido 22 kilos, y que falta poco para llegar al peso ideal, además de enumerar cada uno de los beneficios que ha obtenido tras el proceso.

“Ya han pasado tres meses desde esa buena decisión para mí vida. Les concluyo: Cuando vi por primera vez a mi Dr. pesaba 98 kilos, me operé con 94 kilos. Después de tres meses peso 72 kilos. Duermo muy bien, como muy bien. Me alimento con multivitamínicos que soportan mi alimentación normal y no me he vuelto a enfermar. Mi peso ideal debe ser de 68 kilos estamos muy cerca de lograrlo con el Dr. y mi nutricionista @nutriclic. Si te decides, y tomas la decisión te apoyo y pregúntame lo que quieras”, escribió Natalia Sanint.

Como era de esperarse el post de la locutora no tardó en llenarse de reacciones por parte de su comunidad digital y resaltaron lo espectacular que luce con su cambio físico.