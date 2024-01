Manuela Gómez dice que se va ante situación que vive en su finca

La exparticipante de ‘Survivor La Isla De Los Famosos’, Manuela Gómez, se mostró por medio de sus redes sociales para contar una situación que está viviendo en la finca en la que reside.

Y es que tal y como mostró tiene una invasión de ratas, por lo que ha tendido que tapar hasta los orificios de las puertas para evitar que estas entren al lugar en el que duerme, pero le ha tocado aguantarse, debido a contratiempos que ha tenido con la agencia administradora.

“Yo también estoy hastiada con estas ratas. La gente me dice ‘pero, por qué estás ahí, por qué no te vas’. La agencia no me ha dejado ir de esta casa todavía, yo tengo esta finca por agencia, entonces ustedes saben que por agencia uno está amarrado, y sigo, y sigo esperando a que me dejen ir de esta casa y no he podido. No han venido ni siquiera a recibirme la propiedad. Así la agencia no me deje ir, yo como sea me voy este mes sí o sí, así me toque contratar un abogado lo que sea, pero yo esta situación no la aguanto más”, indicó en primera instancia Manuela Gómez.

Precisó que una de las soluciones puede ser un gato, pero que ella tiene dos perros que jamás han convivido con uno y que estos pudieran atacarlo hasta matarlo. Por otra parte, contó que hizo todo lo posible por adquirir la propiedad, pero que nunca se pudo, y que ante la situación que vive considera que entiende los motivos por lo que no se dio.

“Yo tenía ganas de comprar esta finca, las cosas de Dios son perfectas, no se me dieron las cosas, estaba tratando de vender unos apartamentos para poder comprar esta finca y nada, nada y nada. Puse a vender el carro para comprar esta finca y nada. Y empezaron a aparecer estas ratas de la nada. Si la agencia no me recibe esta propiedad el problema es que se renueva el contrato a un año automáticamente”, finalizó Manuela Gómez mostrando como una de las ratas quiere entrar a la casa.