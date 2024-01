Lina María Hurtado reveló los motivos por los que no estará en Miss Universe Colombia

El Miss Universe Colombia celebrado el pasado sábado 2 de septiembre dio mucho de qué hablar, y es que no se trata solo de la decisión de coronar a Camila Avella como nueva reina y no a Lina María Hurtado, la representante de Buenaventura, quien se perfilaba como la ganadora según los fervientes seguidores del concurso.

Ahora, tiempo después del concurso y de incluso tener ya a la expectativa a muchas personas sobre quiénes serán las representantes de los 32 departamentos colombianos, la espectacular Lina María Hurtado ha salido a aclarar sobre si es una de las aspirantes o no.

Una cuenta dedicada al espectáculo colombiano rescató una de las historias en la red social Instagram de la bella modelo en la que confirmó que no estará en Miss Universe Colombia 2024.

“Sé que me van a preguntar mucho sobre mi inscripción en el MUC 2024. En este momento ya están en marcha otros de mis sueños, por los que esperé mucho tiempo, y que he hecho, Miss Universe Colombia era un paso para alcanzarlos. Por ende, no está en mis planes a corto y mediano plazo participar nuevamente en un certamen. Es momento de enfocarme en mi carrera y mi vida como empresaria”, indicó Lina María Hurtado.

Seguidamente hizo hincapié en un extenso agradecimiento a quienes le apoyaron antes, durante y después del certamen de belleza, pero en especial subrayó lo que aprendió en el proceso.

“Espero que me sigan acompañando y apoyando en mis proyectos, los cuales llevo a cabo con mucho amor por mí, mi familia y mi comunidad. Estoy muy agradecida con lo que viví en Miss Universe Colombia y todos los aprendizajes que me trajo. Con ustedes por su amor e incondicionalidad en esta faceta y con muchísimas personas que me acompañaron a vivir mi sueño tal y como lo proyecté”, finalizó Lina María Hurtado.