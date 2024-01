Camilo Sánchez se sincera por la negativa de Cine Colombia para presentar ‘Especial Este’ en sus salas

Con una alfombra roja realizada el pasado martes 16 de enero, a la que asistieron distintas figuras del humor y el entretenimiento en Colombia, el comediante Camilo Sánchez lanzó ‘Especial Este ’, una rutina que tiene como uno de sus distintivos la transmisión en las salas de cine del país. En entrevista para Publimetro, ‘Déjeme quieto’, como se hace conocer en la web, nos dio un abrebocas de lo que se podrá ver en pantalla; además de hacer una fuerte crítica a la cadena Cine Colombia.

Durante 90 minutos, Sánchez, criado en el municipio de Chía, Cundinamarca, pretende que quienes asistan a las salas, se identifiquen e inspiren con su historia de superación, al mostrar el material que grabó años atrás en el Teatro Cafam de Bellas Artes, en la ciudad de Bogotá.

“Este especial es lo más importante que he hecho en mi carrera hasta el momento, es el material más personal que he escrito y el más chistoso. Sé que mucha gente que lo va a ver va a conectar con muchas cosas, a pesar del humor negro que está presente, mi contenido siempre ha ayudado a mucha gente. Cuando hablé del abuso sexual que sufrí de niño, mucha gente que había pasado por lo mismo se acercó a mí y me dijo que mis chistes lo ayudaron”, nos manifestó el joven que ganó el programa ‘Sábados Felices’ , en 2018.

Crítica de Camilo Sánchez a Cine Colombia por no presentar su especial de comedia

El miembro del formato de sátira y humor digital, ‘Fucks News’ , decidió mostrar su opinión respecto a la decisión tomada por esta cadena de difusión cinematográfica, luego de la negativa para la emisión de su trabajo en sus cinemas:

“Es muy ilógico que una empresa que se llame Cine Colombia haya pensado en no poner el especial, de aquí a mañana nos van a decir si lo van a poner o no; pero si no lo ponen en las salas de cine es demostrar de que solo se están aprovechando de ese nombre. Hay algo más allá atrás, hay una excusa para no poner el especial”, expresó.

“Dicen apoyar al cine colombiano y una película como ‘El paseo 7′ no la meten por los ojos. Cuando salió esta película quitaron todas los otros títulos de la cartelera para apoyar al cine colombiano, pero están disfrazando apoyar el cine con su rosca. (...) Hay un miedo de dañar la taquilla, y la excusa que dan es que es un material muy pesado y no es así, la clasificación salió para mayores de 15 años y los otros cines sí lo están publicando. Si no lo ponen hay una censura”, añadió.

¿Dónde puedo ver ‘Especial Este’ de Camilo Sánchez?

A partir del 18 de enero, este audiovisual será incorporado en el cartel de otras empresas de cine a nivel nacional, llegando incluso a presentarse en centros comerciales ubicados en municipios aledaños a las grandes urbes del país como: Medellín, Manizales, Cali, Santa Marta, Barranquilla, Pereira, entre otros. Acá le compartimos un listado de los lugares seleccionados:

